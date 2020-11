Concejo de Neiva exaltó los 15 años del Grupo Empresarial Previred

En el marco de la celebración de 15 años de labores del Grupo Empresarial Previred, el Concejo de Neiva hizo un reconocimiento por sus servicios realizados en beneficio de la salud y bienestar de los neivanos y huilenses.

La exaltación fue iniciativa del concejal, Néstor Rodríguez, la cual, fue respaldada por toda la Corporación Edilicia. El acto se cumplió en sesión plenaria de este viernes 30 de octubre, donde mediante Proposición 014 de 2020, se destacó a la compañía por su contribución en el desarrollo social y económico del Huila.

‘’Hay que resaltar la labor empresarial que desarrolla Previred. En Neiva no hay muchas empresas medianas y grandes, por eso traer desarrollo al municipio no es nada fácil y esto es un tema que hay que resaltar, no solo en la prestación de servicios de salud, sino también en la eficacia y atención que brindan’’, señaló el concejal Rodríguez.

Así mismo, expresó su deseo que la compañía siga prestando servicios de calidad a los neivanos durante muchos años más.

El Grupo Empresarial Previred nació en el 2005, como un sistema de trabajo que permite que las personas accedan a los servicios de salud especializados, de manera inmediata, efectiva y económica.

Tiene presencia en 15 departamentos, por lo que ha generado empleo de calidad en el Huila y más de 500 en el resto del país. Cuenta con moderno equipamiento, sedes propias, las cuales, brindan a los usuarios confort, respaldo y solidez.

La gerente del Grupo Empresarial Adriana María Macías Escobar, manifestó su gratitud y satisfacción por este reconocimiento que ‘’para Previred significa la exaltación a un trabajo arduo de 15 años, de una empresa que inició como una idea, y que hoy se convierte en un orgullo para el Departamento’’.

De acuerdo con Macías Escobar la Proposición entregada por el Cabildo Municipal, representa un apoyo al sector empresarial, que incentiva seguir generando empleo y desarrollo en toda la región.