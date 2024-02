Concejo de Neiva, conoce de primera mano el difícil estado de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva

Multas, cuentas por pagar, y pagos a software que no funcionan, algunas de las situaciones que enfrenta una de las principales empresas de la ciudad

La actual gerencia de Empresas Públicas de Neiva enfrenta una serie de desafíos financieros significativos, entre los cuales se destacan una multa impuesta por la DIAN de 5.600 millones de pesos, cuentas por pagar que ascienden a 21.700 millones de pesos, y la necesidad de hacer frente a un crédito de tesorería por 1.300 millones de pesos, adquirido el 28 de diciembre de 2023 por la anterior gerencia. Estas situaciones plantean un escenario complejo que requiere atención inmediata y estratégica para garantizar la estabilidad económica de la entidad.

Los concejales citantes, Roberto Escobar Beltrán y Alejandro Serna Serna, durante sus intervenciones manifestaron su preocupación con referencia al estado actual en el que se encuentra Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva y luego de revisar el informe presentado por el gerente Andrés Eduardo Charry Guilombo, esperan que Las Ceibas se pueda recuperar.

El concejal Alejandro Serna Serna indicó, «Como primera conclusión, observamos que hoy Empresas Públicas de Neiva está en cuidados intensivos, de que se debería hacer un plan de salvamento de la parte financiera y de buscar por supuesto aumentar los recaudos, recuperar la cartera, poder mejorar en indicadores correspondientes y hacer una austeridad de gastos, eso es importantísimo desde el componente administrativo y la parte financiera.

Tendrá grandes retos el señor gerente. Así mismo, en el componente comercial, hay dificultades con los sistemas de información, el software, que tendrán los entes de control que revisar si estos están funcionando y demás. El señor gerente nos dijo que estábamos en un nivel de riesgo alto, de que muy posiblemente si no se toma una ruta indicada, estaríamos en riesgo de que la Super Intendencia de servicios públicos pueda intervenir a Empresas Públicas de Neiva».

Por su parte el concejal Roberto Escobar Beltrán, manifestó, «situación lamentable que está viviendo en estos momentos las Empresas Públicas ad portas de ser intervenida por la superintendencia. Me preocupa muchísimo lo de la PTAR, hoy le dije al gerente que no se le invierta ni un peso más en esta planta de tratamiento de agua residual que han querido muchas administraciones anteriores para hacerla y no es viable, no tenemos licencia, más de cinco mil millones de pesos invertidos allí, agua no contabilizada, hay que hacer un buen plan choque para recuperar estos recursos pero además también le hemos pedido a la junta directiva que por favor empiecen a buscar la manera de cómo recaudamos todos estos recursos que, en cartera hay que recuperar. Que sean flexibles en lo que tiene que ver con aquellas familias que hoy en día desafortunadamente no han podido ponerse al día con Empresas Públicas, he dicho también aquí que el sindicato y la junta directiva tienen que ir cogidos de la mano, que no tienen que ser un sindicato permisivo, que salvemos esta empresa, que es una empresa de todos los neivanos».

El gerente de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva, concluyó «las conclusiones principales que se surtieron en el debate de control político, son que se pudo brindar con precisión toda la información real de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva, se les pudo informar a los honorables concejales sobre el estado de las finanzas públicas, estamos también informando sobre el estado del software comercial y financiero que tenemos dentro de la institución, que presenta deficiencias de operatividad y que, relentizan todos los procesos de Las Ceibas, recibimos recomendaciones muy valiosas de los honorables concejales en torno a realizar campañas para recuperar la cartera, para poder mejorar los ingresos, y poder implementar un plan de choque que nos ayude a mejorar nuestro plan de acción en los primeros 100 días.

El mensaje que le brindo a la comunidad en general es que pueden estar tranquilos por los índices de riesgo en la calidad del agua, estamos cumpliendo con todos ellos, vamos a recuperar la infraestructura de las plantas de agua potable, el mensaje también es que, por favor hagamos sinergia, nos articulemos tanto la comunidad como las Empresas Públicas de Neiva, para poder cumplir los objetivos misionales que tenemos que es prestar un buen servicio. Vamos a tratar de resolver nuestras deficiencias en pq, en re parcheo de las vías, en intervenciones de fugas de agua potable y dar respuesta de manera mucho más rápida a esos problemas».