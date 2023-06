Con mi Sanjuanero enaltezco y promuevo el jardín oasis de paz, como es mi querido pueblo: Señorita El Agrado

Es estudiante de 4o semestre en Licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO-.

Nacida el 11 de junio de 2003 en el hogar conformado por Marisel Conde y Jhon Jairo Puentes Morera, de hermosos ojos color café y cabello castaño, estará acompañada por su parejo Víctor Armando Almeida Tamayo, en la noche de elección y coronación de la Reina Departamental Bambuco 2023.

Es Johana Andrea Puentes Conde, la digna y hermosa representante del municipio de El Agrado, quien a través de TSM Noticias expresa su sentir como candidata y nos muestra porque se siente orgullosa de ser quien en esta oportunidad lleva la banda que la identifica como encargada de resaltar y promover al Jardín Agraduno, como es llamado su municipio.

¿Qué significa para usted ser la representante del municipio conocido como “jardín Agraduno” al Reinado Departamental del Bambuco?

Significa ser la embajadora y la encargada de dar a conocer a El Agrado como un oasis de paz, que encanta con sus costumbres y tradiciones al Huila. Poder decir que el departamento es más que los municipios grandes, que tiene un vallecito escondido entre montañas que se llama El Agrado y es importante darse a conocer por medio de la preservación de las tradiciones de San Juan y San Pedro.

¿Qué cualidades posee para ser elegida Señorita Huila?

La más grande que poseo es el haber nacido en el Huila. La de ser Opita de nacimiento, embajadora de la cultura, amante del Sanjuanero Huilense. Una mujer con carisma, responsable y sobre todo muy alegre, que donde quiera que voy doy a conocer mi territorio.

Cuéntenos que tiene el Agrado para destacar a nivel cultural.

Mi hermoso municipio tiene muchas cosas por destacar, especialmente la perseverancia de sus pobladores, también la cultura ancestral desde la manifestación del saludo de San Juan con la tradicional chicha de maíz, que es algo puramente cultural y ancestral, ya que el maíz es un producto netamente americano, cultivado por nuestros ancestros que poblaban ese pueblo indígena que algunos historiadores lo llaman los Chimbayacos o Yalcones, que estaban en el territorio y nos heredaron la cultura del maíz y la chicha que poco a poco se fue convirtiendo en una fiesta claramente religiosa debido a los cambios y a la dominación de España al pueblo americano. El trasfondo de la fiesta cultural es indígena y el Agrado la respalda.

Destaco desde la parte folclórica, la música al tener personajes reconocidos como el grupo ébano, Leonardo Betarcourt; por el arte Dairo Vargas; quien social y políticamente aporto a el país como José María Rojas Garrido como presidente de la República de Colombia y actualmente se lleva a cabo el encuentro nacional e internacional de tríos en honor a Pedrito Méndez.

¿Qué siente cuando algunos dicen que el Agrado no es agradable?

Es un dicho que unido a otros que se tienen en diversos municipios del Huila, se ha convertido en una frase que no refleja nuestra verdadera esencia. Creo que hay desconocimiento por quienes así piensan porque no se puede decir que algo es desagradable cuando no se conoce verdaderamente la amabilidad de su gente, su hospitalidad y todo su encanto, es decir, conocer un lugar no es estar en el 2 o 3 horas.

¿Qué representa para usted el Sanjuanero Huilense?

Representa la máxima manifestación cultural de un pueblo que por medio de una danza expresa la importancia del amor. Es la forma de como el hombre opita por medio de un acto de caballerosidad y respeto conquista a la mujer.

¿Qué sensación produce en usted, las palabras raboegallo, tambora y Rajaleña?

Producen en mí la adrenalina, el entusiasmo, la esperanza y sobre todo la certeza de sentir en mi piel y en mi ser que la fiesta folclórica más importante de Colombia está cerca. Es recordar acontecimientos vividos, danzas ejecutadas y sobre todo ser partícipe de la protección y promoción de nuestras tradiciones ancestrales.

Siendo la rajaleña un ritmo tan sonado durante las festividades en el Huila, ¿podría componer uno en homenaje a El Agrado?

El Agrado es conocido

como el oasis de paz,

el que te invito a conocer,

porque de él te enamorarás.

Por último, invite a su coterráneos y colombianos en general a disfrutar del festival del Bambuco en San Juan y San Pedro

Quiero invitarlos a que se peguen la rodadita a nuestra capital, para que disfruten con nosotros de este maravilloso Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, lleno de alegrías y risas en cuyo marco destacamos y enaltecemos nuestra cultura opita. Y claro también para extenderles la invitación para que conozcan a mi oasis de paz, a mi jardín agraduno, a mi bello pueblo de El Agrado.

—

Por: Milton René Losada Gutiérrez – TSM Noticias