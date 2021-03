Con éxito, se cumplió el primer mercado campesino del año en Neiva

La estrategia liderada por la Alcaldía Municipal, a través de las Secretarías de Competitividad y Desarrollo Agropecuario, contó con la participación de productores locales.

Más de 30 productores de zona rural de Neiva, se instalaron en los alrededores del Parque Leesburg para hacer parte del primer mercado campesino del año apoyado por la administración ‘Primero Neiva’, a través de las Secretarías de Competitividad y Desarrollo Agropecuario.

Durante esta jornada, en la que se ofertaron productos como verduras, frutas, carne, pollo, panela, vino artesanal, entre otros, asistieron empresarios dispuestos a apoyar a las personas del campo.

“Hemos hecho ya una alianza con varios productores… ya estamos comprando huevos, cuajada; venimos a ver qué posibilidad hay de negociar con un café, hay una asociación con la que también queremos hacer otro tipo de negocio”, indicó César Saénz, socio del Supermercado Makrú, quien además exaltó la iniciativa que lidera la Alcaldía de Neiva, y la cual busca la creación de alianzas estratégicas que permitan ofrecer excelentes precios y productos de calidad.

Desde la Secretaría de Competitividad, se indicó que el mercado campesino se seguirá realizando los últimos viernes de cada mes, por lo cual se extiende la invitación a toda la comunidad, para que apoye estas iniciativas que hacen parte de las 10 estrategias de reactivación lideradas por la Administración Municipal.

“Tuvimos un balance muy bueno, la gente participó, vino y compró los productos que trajeron nuestros campesinos. Esperamos que todas las personas se vinculen a este evento, y que todos los últimos viernes de cada mes nos acompañen, para que empecemos apoyar lo local”, dijo Natalia Alejandra Ortiz Valderrama, Líder del Centro de Emprendimiento y Generación de Oportunidades (CEGO), de la Secretaría de Competitividad.

Este primer encuentro generó más de $4 millones en ventas durante la jornada, en la que participaron de manera inicial 30 productores, y en el que se espera, se sigan vinculando más productores y campesinos.

«Los resultados fueron muy buenos, participaron cerca de 22 asociaciones de los 8 corregimientos del municipio de Neiva, y logramos el objetivo principal que es fomentar la comercialización de este tipo de productos en los consumidores locales», precisó Fernando Rodríguez Pardo, Secretario de Desarrollo Agropecuario.

El mercado campesino hace parte de una de las estrategia de comercialización que se promueve desde la secretaría de Desarrollo Agropecuario, y pretende generar oportunidades para el comercio de los productos del campo.

Reacciones

Gabriel Vargas, productor:

“Esto es muy importante, y felicitar al señor Alcalde por esa idea. Invito a todos los neivanos, para que se vinculen a nuestro mercado campesino, que es una oportunidad muy importante que nos está brindando la Alcaldía de Neiva”.

Gilma Cecilia Vergara, asistente:

“Me parece muy bueno que los apoyen, que se haga promoción de lo que cultivan. Hoy me llevo la panela, me llevo el café, los lulos, la naranja, todo lo que es natural; me llevo buenos productos”.

Lucila Méndez, productora:

“Muy agradecida con el señor Alcalde por habernos abierto este espacio, porque muchas veces tenemos los productos, pero no tenemos dónde venderlos. Invitamos a toda la comunidad de Neiva para que ayude al campesino, porque realmente no saben por todas las que tenemos que pasar para estar acá”.