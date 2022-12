¿Cómo enfrentar la depresión en las fiestas de fin de año?

La soledad, la pérdida de un ser querido, la inestabilidad económica, entre otros factores, pueden desencadenar cuadros de depresión durante esta época decembrina. ¿Cómo hacerles frente? La psicóloga Maggie Pulido nos da algunos tips para superar estas situaciones.

Diciembre es época de compartir en familia, de abrazos, de cenas, de regalos. Pero para muchas personas que viven solas o que perdieron a un ser querido en el último año puede resultar una pesadilla y puede desencadenar cuadros de depresión y de ansiedad que de no ser tratados a tiempo pueden traer graves consecuencias. Por eso es importante saber cómo enfrentar esta época si las condiciones no son las ideales.

Maggie Pulido es una psicóloga colombiana que vive hace más de 8 años en Arabia Saudita. Allí comenzó a conocer casos de migrantes a los que estar lejos de casa y de sus familias en estas fechas los conducía a estados de depresión muy preocupantes. Hoy, a través de su podcast “En Sesión con Maggie” se dedica a darles tips para que puedan superar estas situaciones.

“A veces pensamos que nuestros seres queridos van a estar para siempre con nosotros. Y no poder tenerlos en Navidad en Año Nuevo es uno de los vacíos más grandes que se pueden sentir. Por eso es importante ser conscientes de que la vida es pasajera, que la muerte es una realidad y hay que tratar de encontrar motivos para vivir. En la pareja, por ejemplo, la meta cumplida es estar juntos hasta la muerte. Cuando eso no se cumple viene la frustración. Pero es importante atesorar todos los momentos vividos con esa persona y darnos cuenta que, a pesar de nuestra pérdida, esta vida merece ser vivida hasta el último instante”, afirma Maggie.

Por otro lado, recomienda Pulido, es importante que las personas se den permiso para sentir. Es normal que sientan tristeza y dolor. No hay que forzar ser feliz solo porque es Navidad. Pero es importante aceptar la realidad y apoyarse en amigos y familiares y entender que la Navidad perfecta no existe. Ayudar a otras personas o hacer un voluntariado puede ser beneficioso para superar estas épocas.

Otra de las situaciones que pueden generar depresión en estas fechas es el estrés por no haber logrado los objetivos planteados. “Diciembre es una época de balances. Encontrarnos con familiares que nos van a juzgar por no haber logrado nuestros objetivos puede generar ansiedad y sentimientos de inutilidad y culpa. Ver otra vez a la tía que nos pregunta: ¿Y no te has casado? no es nada agradable en estas fechas. Es importante aceptar nuestro proceso. No darle el poder a los otros de juzgar nuestra vida”, agrega Pulido.

Otra de las situaciones que afectan a muchas personas en esta época son las separaciones de la pareja, porque eso implica una fragmentación del círculo familiar en fechas que se suponen deberían estar juntos. “Lo importante en estos casos es pensar en el bienestar de los hijos y hacerles entender que aunque la familia ya no esté unida pueden compartir estas fechas especiales unas con el papá y unas con la mamá y que eso está bien, que eso no quita el vínculo que los une. Darle esa seguridad a los hijos hará que no se sientan culpables por dejar a papá o a mamá en una fecha especial, una situación que irremediablemente tendrán que asumir el resto de sus vidas”, concluye Maggie.