.CO Internet SAS continuará operando el dominio “.CO” de Colombia

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció el día de hoy como ganador de la licitación para la operación y administración del dominio de nivel superior de código de país .co (.co ccTLD) a .CO Internet SAS.

Después de diez años como administrador del dominio .co, .CO Internet fue seleccionado para continuar sirviendo como operador de ccTLD de Colombia durante los próximos 5 años, esto de acuerdo con el proceso de licitación diseñado por el Mintic para seleccionar al proveedor que mejor satisfaga las necesidades del gobierno, el pueblo de Colombia y la comunidad global de internet.

Durante la última década, .CO Internet ha posicionado con éxito el ccTLD de Colombia en una de las plataformas de dominio más grandes y exitosas del mundo, logrando incrementar el número de dominios de 28,000 que en 2010 estaban registrados localmente, a en el 2020 tener más de 2.3 millones de nombres de dominio registrados y utilizados por individuos, empresas y marcas en aproximadamente 200 países y territorios.

«En el transcurso de la última década, el ccTLD .co se ha convertido en una de las exportaciones digitales más exitosas de Colombia, y en una piedra angular de la economía digital global», dijo Eduardo Santoyo, Gerente General de .CO Internet. «Estamos orgullosos del papel que hemos desempeñado en el lanzamiento y crecimiento del “.co” convirtiéndolo en un dominio líder a nivel mundial. Ratificamos nuestro compromiso de seguir operando el dominio “co” poniendo a su servicio un equipo líder y la infraestructura más sólida de la industria” concluyó el Gerente General de la compañía.

Acerca de .CO Internet SAS

.CO Internet SAS es responsable de las actividades de promoción, administración y operación del dominio colombiano, .co bajo contrato del MinTic. Es quien establece y administra las relaciones con los registradores, vela por el cumplimiento de la política definida por el Ministerio TIC; Establece y maneja las relaciones del ccTLD .co con el ICANN. Los dominios de Internet de Colombia son: .co, .com.co, .net.co, .edu.co, .gov.co, .mil.co, org.co.