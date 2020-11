Cinco recomendaciones para prevenir el cáncer de próstata

El tipo de cáncer más frecuente entre los hombres colombianos

La salud masculina se ha convertido en una prioridad para los sistemas de salud a nivel mundial, pues se calcula que más de 1.2 millones de hombres son diagnosticados con cáncer de próstata cada año[1]. En el caso de Colombia, solo en 2018 se estima que surgieron 12.712 nuevos casos, convirtiéndolo en el tipo de cáncer más frecuente entre ellos[2]. Sin embargo, esto no es lo más alarmante; pues según diversas investigaciones, si no se toman medidas preventivas, el número de nuevos casos podría duplicarse en los próximos 15 años[3].

Actualmente no hay una fórmula única que garantice la prevención de esta patología, debido a que los principales factores de riesgo no se pueden controlar. Entre ellos se encuentran: la edad y los antecedentes familiares, siendo el primero el de mayor incidencia para desarrollar la enfermedad[4]. De hecho, se estima que alrededor del 67 % de los hombres que presentan cáncer de próstata son mayores de 65 años[5]. Entretanto, los antecedentes familiares también representan un riesgo considerable, teniendo en cuenta que, si hay casos de este tipo de cáncer en la familia (padre o hermanos), los hombres tienen aproximadamente el doble de posibilidades de contraerlo[6].

Sin embargo, existen una serie de acciones que permiten reducir el riesgo de desarrollarlo o contribuir a diagnosticarlo a tiempo. Sobre este tema, el doctor Héctor Posso, asesor médico de Bayer afirma que “esta es una enfermedad totalmente tratable y se ha probado que el diagnóstico temprano hace una diferencia considerable en términos de opciones de tratamiento y calidad de vida. Sabemos que el examen de próstata puede ser incómodo, pero es absolutamente necesario para que más hombres puedan vivir una vida plena, saludable y duradera”.

Estas son algunas de las acciones que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer de próstata:

Visite a su médico con regularidad: asegúrese de visitar a su médico de manera periódica a partir de los 50 años y hable con él sobre la importancia de realizarse los exámenes de control y diagnóstico de cáncer de próstata, que incluyen dos pruebas:

PSA (Prostate Specific Antigen): es un examen de sangre de rutina que se utiliza para medir la concentración del antígeno prostático específico en la sangre. Es efectivo para la detección o descarte de la enfermedad.

es un examen de sangre de rutina que se utiliza para medir la concentración del antígeno prostático específico en la sangre. Es efectivo para la detección o descarte de la enfermedad. Examen tacto rectal: es una prueba de corta duración que se utiliza para identificar anomalías en la próstata a través de la palpación. Se realiza a través de la introducción de un dedo del médico en el conducto anal del paciente y dura solo unos segundos. Este examen resulta vital para garantizar la detección temprana de la enfermedad, lo que podría reducir la mortalidad hasta en un 44 %[7].

Manténgase informado: conocer los síntomas de la enfermedad puede ayudarle a detectar las señales de alarma y lograr un diagnóstico temprano del cáncer de próstata. Si identifica alguno de los siguientes síntomas consulte a su médico:

Dificultad para orinar o necesidad de hacerlo con mayor frecuencia.

Sangre en la orina.

Problemas de erección.

Dolor o molestias en la cadera, espalda o pecho.

Debilidad o adormecimiento en las piernas o pies.

Pérdida de control de los esfínteres.

Cansancio con dificultad para realizar las actividades diarias.

Conozca su cuerpo: entienda lo que es normal para su cuerpo y preste atención a cualquier situación inusual. Revise la presencia de sangre en su orina, identifique los cambios en la zona de la cadera y de la pelvis y póngase en contacto con su médico si siente que algo no está bien.

Exprese sus inquietudes: especialistas en urología aseguran que entre las razones por las que los hombres evitan las revisiones periódicas y no comunican posibles síntomas se encuentran la pena, desconocimiento o machismo[8].

“Es importante dejar a un lado los tabús y hablar con las personas cercanas sobre los riesgos, síntomas y proceso de diagnóstico de la enfermedad. Pregunte, investigue y comparta información que considere valiosa sobre esta patología y hable con otros hombres sobre la importancia de la detección temprana” agregó el Dr. Posso.

Adopte hábitos saludables: realice actividades que lo mantengan en movimiento como caminar, subir escaleras, tomar pausas activas y realizar estiramientos. Según Johns Hopkins Medicine, aún no existe una relación directa entre la dieta y la prevención del cáncer de próstata, pero los estudios sugieren que una alimentación saludable puede ayudar a prevenirlo[9]. Por esta razón, se recomienda evitar hábitos como fumar, consumir grasas trans y saturadas y reducir el consumo de alcohol.

