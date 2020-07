Ciclista finge ser agredido por un policía en Bucaramanga

Un ciclista en Bucaramanga que habría incumplido la cuarentena protagonizó una escena bastante llamativa que ha dejado cientos de comentarios en las redes sociales.

«Ni Neymar se atrevió a tanto», expresó un usuario en la red social de Twitter que compartió el video que dejó desconcertados a los uniformados que atendieron el caso.

Al parecer el ciclista, en compañía de su familia, salió a montar bicicleta y al ser requerido por unos policías que hacían control no colaboró y buscó evadir a la autoridad.

«No, no, no, yo me voy», dijo el ciclista mientras el policía insistía en que debía quedarse porque al parecer estaba infringiendo la cuarentena.

Y el uniformado aseguró que si tenía que usar la fuerza la usaba para impedir que el ciudadano se retirara del lugar. Fue en ese momento en que el uniformado tocó al ciclista y este, fingiendo una agresión, se tiró al suelo.

Crédito: Red Medios Digital