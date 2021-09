Carpa social llegó al asentamiento Alto Mirador, en la comuna 9

La Administración Municipal llegó con toda su oferta institucional, al asentamiento Alto Mirador, en Lomas del San Pedro, para brindar atención a las comunidades que allí habitan.

Con el propósito de descentralizar el trabajo y gobernar desde el territorio, la Administración Municipal realizó una nueva versión de su Carpa Social, esta vez en el asentamiento Alto Mirador, en el sector de Lomas de San Pedro, en la comuna 9, con el que se acerca la oferta institucional a la comunidad para que esta acceda y conozca con mayor cercanía, a los servicios, programas, planes, proyectos y estrategias de la Administración Municipal.

“Un reconocimiento muy especial al Alcalde que lideró el traer toda una oferta institucional atendiendo el llamado de la comunidad de la federación que atiende precisamente los asentamientos y aquí toda la comunidad se dio cita en Altos del Mirador para poder escuchar a los secretarios, a los directores sobre lo que es la oferta del Municipio de Neiva en todos los sectores y al final algunas conclusiones muy importantes. Se intervino el sector en materia de salud, vacunación contra Covid, pero también para los niños contra la rubeola y otras enfermedades” explicó Faiver Hoyos Hernández, Secretario de Gobierno y alcalde encargado de Neiva.

Esta iniciativa hace parte de una de las líneas estratégicas de la Administración Municipal, denominada Gobernar desde y para el territorio, es decir, descentralizar la administración del Municipio y llegar a las comunas y corregimientos, para tener un acercamiento mayor con la gente, pero también un diálogo directo que le permita a la comunidad, encontrar soluciones a las necesidades más apremiantes.

Oferta institucional



La jornada permitió que los habitantes de la comuna 9, de Altos de Pacandé, y Alto Mirador pudieran interactuar y hablar con todos los secretarios, jefes o directores de oficina, pero además conocer la oferta institucional, programas y planes que ofrece la Administración Municipal.

En ese sentido, cada Secretaría llegó con sus servicios a los que la comunidad pudo acceder entre ellos; atención en salud, educación, recreación, educación, charlas, vacunación entre otras ofertas.

Otras instituciones como la ESE Carmen Emilia Ospina, el SETP, Empresas Públicas, la empresa de alumbrado público ESIP, las Secretarías de la Mujer, Infancia y Adolescencia, de Gobierno, de Deporte y Recreación, de Paz, de Juventud, de Vivienda, de Educación, entre otras, así como el Ejército, hicieron parte de la actividad que se desarrolló durante todo el día.

Juan Carlos González Mejía, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, socializó a la comunidad de Ato Mirador algunos de los proyectos que tienen para este sector y dijo que “vamos a invertir aquí unos recursos importantes, vamos a desarrollar obras que nos van a permitir el desarrollo de la zona. Aquí en la comuna 9 vamos a construir el patio taller del norte, también vamos a implementar los paraderos para mejorar la presentación de servicio de transporte público en la ciudad.

Reacciones



Laura Estefanía Chala, habitante de Bajo Mirador

“Esta actividad me parece muy importante, ya que actividades que involucran a nuestros niños, también me pareció muy importante para nosotros porque nos sacaron dudas acerca del Sisbén, entonces quedé muy contenta y me despejaron las dudas. Al alcalde le quiero agradecer por esta actividad tan importante le agradezco de todo corazón”

Doris Helena Ortiz, habitante del asentamiento Brisas del Mirador

“Me atendieron muy bien, me parece excelente porque cuando uno está trabajando no puedo ir y volver y estar de un lado a otro y en el centro la verdad es más complicado para uno hacer las gestiones, por eso me parece muy bueno que vengan y le faciliten a uno los medios para uno acercarse y hacer las diligencias acá. Le damos las gracias al Alcalde por tenernos en cuenta aquí al asentamiento y todo este sector, no solo con el Sisbén sino todas las secretarías que se acercaron.»