Caracol Radio se pronuncia sobre escándalo causado por locutor de Tropicana en Cali

La controvertida situación se generó el martes 6 de febrero cuando la también locutora Stephanía Lerma, más reconocida con el seudónimo de ‘La española’, daba a conocer la noticia del anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro sobre la condonación de 4.983 créditos estudiantiles del Icetex, hecho que desató la molestia de Ramírez.

“Me interesa muy poco Petro, lo detesto, si él viene y condona cosas, me parece muy bien. Pero, por otro lado, roba el país. Es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente. Pero si tu noticia a mí no me importa, mi amor, voy a decirlo. Simplemente bostecé y voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana si el cuerpo me lo pide”, dijo el locutor.