Balance positivo deja primer día de entrega de kits alimentarios en Neiva

La Administración Municipal visitó cada una de las 16 sedes de entrega de los mercados, para verificar el cumplimiento.

Con total tranquilidad y orden, se desarrolló el primer día de entrega de kits alimentarios complementarios, por parte de la Administración Municipal Primero Neiva, a la población más vulnerable del municipio.

Los beneficiarios acudieron muy puntuales a los diferentes puntos de entrega dispuestos en todas las comunas, para recibir el mercado, que les generará un alivio por más de 10 días.

En cada uno de los 16 puntos de entrega, la Administración Municipal dispuso personal para garantizar que la entrega se realizara con lo acordado en la minuta, es decir:

2 unidades de azúcar x 500 gramos, 2 unidades de café x 500 gramos, 3 unidades de frijol x 500 gramos, 2 unidades de aceite x 1000 c.c., 1 unidad de leche en polvo x 380 gramos, 4 unidades de harina de maíz x 500 gramos, 2 unidades de panela x 500 gramos, 15 unidades de Arroz x 500 gramos, 2 unidades de chocolate pastilla x 500 gramos, 1 unidad de sal x 500 gramos, 2 unidades de harina de trigo x 500 gramos, 2 unidades de arveja amarilla x 500 gramos y 2 unidades de pasta x 500 gramos.

Además se verificó que se cumplieran con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.

“La Administración Municipal en cabeza de nuestro Alcalde Gorky Muñoz Calderón, ha iniciado con la segunda entrega de los kits alimentarios complementarios, serán 35.080 kits que se entregarán a población vulnerable del municipio de Neiva a través de los supermercados locales, son ocho distribuidores locales que van a realizar esta entrega, ya se inició esta mañana muy temprano a las 7:00 de la mañana, hasta las 5:00 de la tarde, e irá del 3 de junio hasta el 13 de junio. Estos supermercados son Supermercado Superior, Mackú, La Canasta Campesina, Comfamiliar, Cigarrería La Rosa, Supermercado Centro Sur, Supermercado San Pedro Plaza y Distribuidora Vargas”, dijo José Alexander Díaz Méndez, Secretario de TIC y Competitividad.

El funcionario hizo también la invitación a la ciudadanía a revisar los listados, para que conozcan si fueron beneficiados y no dejen pasar el día, la hora y lugar indicado.

“Este proceso inició con la publicación el día domingo de los listados en la página de la Alcaldía de Neiva, donde las personas pueden entrar a verificar el listado y una vez se identifiquen, ahí está la fecha, hora y el lugar donde deben acudir, y se presentan en el lugar indicado con la cedula original, sin embargo, sin alguien no se puede movilizar por algún tema de salud, emite un permiso para que alguien lo reclame, enviando la cédula original”, explicó.

Sedes

Estas son las 16 sedes habilitadas.

Comfamiliar – Centro Calle 11 No. 5 – 63

Comfamiliar – Las mercedes Carrera 1 No. 55 A – 27

Superior – Centro Carrera 2 No. 2 – 34

Superior – Timanco Calle 16 Sur No. 22 A – 69

Superior – Calixto Calle 7 No. 18 – 09

Superior – Encenillo Carrera 32 C No. 23 – 04

Cigarrería La Rosa – Centro Calle 7 No. 3 – 09

Canasta Campesina – Centro Carrera 2 No. 5 – 52

Makru – Centro Calle 7 No. 2 – 80

Makru – Santa Inés Carrera 1 No. 34 – 35

San Pedro Plaza Supermercado – Centro Calle 5 No. 1 I – 15 – 25

Centro Sur – Centro Calle 7 No. 2 – 42

Distribuciones Vargas – Centro Calle 7 No. 1 H – 71

Distribuciones Vargas – La Rioja Carrera 45 B No. 20 – 112

Distribuciones Vargas – Alfonso López Calle 2 A No. 26 – 69

Distribuciones Vargas – Virgilio Barco Carrera 7 No. 74 B – 21

“El hecho de tener varios puntos de distribución en Neiva ha facilitado la entrega, eso ha sido muy positivo, obviamente sí encontramos que algunas personas no tenían la documentación por diferentes razones, pero la recomendación es que ingresen a la página www.alcaldianeiva.gov.co y verifiquen si salieron beneficiado y acudan a la hora y lugar indicado a recibir estas ayudas que está ofreciendo la Administración Municipal en esta época de crisis”.

Reacciones de la comunidad

Jenny Durán, residente en el barrio Nueva Granada, beneficiaria

“Trabajo en un instituto que se llama Comon, pero no estamos laborando en estos momentos. Esto es una gran bendición en estos momentos es la primera que recibo, es muy gratificante y nos llegó en el mejor momento; agradecimientos a la Alcaldía por esta gran ayuda que nos brinda el día de hoy, muchas gracias y bendiciones para todos.”

Luisa Fernanda Aguja, residente en el barrio Bajo Pedregal

“Recibimos este mercado con mucho cariño y mucho amor, una ayuda que nos da el gobierno del municipio, estoy muy agradecida y que Dios los bendiga por esta ayuda, porque la verdad estamos sin trabajo y es una ayuda que recibimos con el corazón abierto. Le agradecemos al Alcalde por esta ayuda”.

María Camila Puentes

“Gracias a Dios para mí y todo mundo nos sirvió el mercado del Alcalde, es una bendición de Dios, necesitaba este mercado y muy contenta”.