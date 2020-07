Avenida Circunvalar de Oriente, fundamental para prospectar a Neiva

Si bien todos los esfuerzos de la administración pública territorial en estos momentos están encaminados para la atención de la pandemia y para la reactivación de la economía en la capital opita, no se puede dejar a un lado una apuesta política y ejecutiva de proyectos estratégicos vitales para nuestra ciudad, máxime cuando se habla de la Avenida Circunvalar de Oriente de Neiva.

Es por ello que como concejal realicé invitación al ingeniero Camilo Alejandro Manchola de la Secretaria de Vías, donde se analizaron importantes aspectos sobre las generalidades, diseños, tramos de las unidades funcionales, alternativas de trazado, escenarios de financiación y presupuesto de este importante macroproyecto vial.

Tengo que confesar que desde que tengo uso de razón política, he venido escuchando sobre la Avenida Circunvalar de Oriente, como si fuera un mito y no como un verdadero proyecto estratégico de ciudad. Pienso que esta conexión vial es muy importante para solucionar los problemas de movilidad que tiene Neiva, considerando que el tráfico actual se convirtió en una carga impositiva ciudadana y es necesario de prospectar nuevas soluciones.

Se está hablando de la Avenida Circunvalar Oriente desde cuando era alcalde Jorge Lorenzo Escandón, pero hasta el momento solo buenas intenciones. En la presente administración de Gorky Muñoz quedó insertado este macroproyecto en el anexo del Plan de Desarrollo de Neiva, que transitó y fue aprobado por el Concejo, convirtiéndose en un reto sacar adelante esta importante conexión vial.

Este proyecto está en una etapa de estudios a nivel de prefactibilidad, la cual tiene como objetivo la identificación, caracterización, análisis y evaluación de alternativas para la selección del trazado más conveniente, realizando un análisis de beneficio/costo, considerando criterios topográficos, legales, ambientales, geológicos, hidrológicos, catastrales, técnicos y socioeconómicos.

La Alternativa uno bordea perimetralmente el límite urbano actual de la ciudad de Neiva con una longitud aproximada de 29.0 kilometros y un presupuesto de obra estimado en $309.391.703.924 con son 6 Unidades Funcionales.

El reto es grande, de ahí que se tiene que fortalecer la gestión pública, dado que aún no se cuenta con cofinanciación del gobierno nacional. Se debe descartar de entrada Alianzas públicas privadas que tengan inmerso la creación de peajes urbanos, toda vez que sería una apuesta segregacionista y excluyente. No me cabe duda que el Gobernador del Huila Luis Enrique Dussán López convergerá en este importante proyecto que también quedo en el capitulo especial del Plan de Desarrollo Departamental.

Pienso que, si queremos proyectar a Neiva territorial y urbanísticamente, es menester apostarle a la materialización de la Avenida Circunvalar de Oriente, de ahí debemos hacer sinergia política y que la administración municipal empiece abrir brecha, así sea con dos Unidades Funcionales, aclaro, guardando siempre armonía con el POT próximamente a deliberarse en el Concejo de Neiva.

Por: Alejandro Serna Serna –

Twitter: @AlejandroSernaS