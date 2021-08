Avanza entrega de 340 apartamentos en Bosques de San Luis

Siete familias cumplieron su sueño de tener casa propia. El propio Alcalde de Neiva, fue el encargado de hacer entrega de las llaves.

Por fin terminó la espera para los beneficiados del macro proyecto de vivienda propia en los apartamentos de Bosques de San Luis, agrupación F. Tras casi dos años de proceso administrativo, El alcalde Gorky Muñoz Calderón junto a la Secretaria de Vivienda Esperanza Montaño Cortés, su equipo de trabajo y personal de Comfamiliar Huila, realizaron la entrega de 7 de los 340 apartamentos de esta fase del macroproyecto, ubicado al sur de la ciudad.

“Ya por fin se logró organizar el reglamento de propiedad horizontal que era lo que estaba pendiente, para iniciar con el proceso de escrituración, en días pasados se le hizo entrega a cada familia de sus escrituras y de esta forma legalizar los servicios públicos y al fin recibir las llaves de su apartamento, tenemos un total de 35 apartamentos entregados hasta el momento ”, explicó Esperanza Montaño Cortés Secretaria de Vivienda y Habitad del municipio de Neiva.

Cada semana se avanza con la entrega de estos apartamentos, por grupos de beneficiarios, con el fin de evitar aglomeraciones y dar cumplimiento, al sorteo realizado en septiembre de 2020 donde se definió la ubicación de cada uno de ellos dentro de cada torre.

Lo anterior, una vez se cumpla el proceso de escrituración respectivo y legalización de servicios públicos.

Haciendo sueños realidad

Cada entrega de llaves significa para cada familia, la materialización de un sueño.

“Me siento muy feliz y agradecida con Dios, yo hace muchos años soñaba con vivir en un apartamento como este y agradezco mucho al Alcalde por ayudarnos a hacer esto posible”, dijo Esther Torres Rativa una de las beneficiadas que hoy ya cuenta con vivienda propia.

Jessica Rubiano otras de las beneficiadas, resaltó la importancia de postularse para lograr obtener el subsidio de vivienda que otorga la Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfamiliar), pues asegura que este también es de gran ayuda, como lo es de igual forma el subsidio que proporciona la Administración Municipal de Neiva.

“Después de bastante tiempo esperando a que me hicieran la entrega del apartamento, hoy es un sueño hecho realidad, agradecer a la Alcaldía por la ayuda que nos ha brindado en cuanto al subsidio y tambien por lograr la entrega de estos apartamentos que se ven muy bonitos y están bien ubicados”.

La mayoría de las familias beneficiadas están conformadas entre 3 a 4 personas, quienes demuestran gratitud y conformidad por la infraestructura de los apartamentos entregados, pues aseguran que es un espacio cómodo y digno para vivir, ante las angustias económicas que han vivido por la pandemia.

“Gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado, el apartamento está muy bonito, quiero agradecer al Alcalde y decirle a las personas que hagan el sacrificio de hacer el ahorro programado de esta forma y llevando un orden es posible obtener casa propia”, dijo por su parte Oscar Mauricio Penagos, otro de los beneficiados del macro proyecto.

Entre tanto el alcalde Gorky Muñoz, señaló que este proceso y el de construcción de 740 apartamentos más en este macroproyecto, hacen parte de la meta de la Administración de entregar más de 3.000 en este cuatrienio.

“Seguimos trabajando en atacar ese déficit de vivienda de más de 35 mil unidades habitacionales, para nuestros ciudadanos que no tienen techo, generando además un proyecto donde se están entregando 340 viviendas, donde ya se han entregado y legalizado por parte de los beneficiarios 90 apartamentos y vamos a seguir entregando a medida que los beneficiarios sigan legalizando. Vamos arrancar a construir la próxima agrupación que son 740 apartamentos de aquí al año entrante” así lo manifestó el alcalde Gorky Muñoz Calderón.

Muchas familias que fueron seleccionadas, a la fecha no han realizado el cierre financiero y por consecuencia no se ha logrado hacer el proceso de escrituración y legalización de servicios, por este motivo no es posible otorgarles aún las llaves de su apartamento.