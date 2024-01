Avanza curso de preparación para la maternidad y paternidad en la ESE de Neiva

Este curso está enfocado en educar y brindar conocimientos sobre prácticas de autocuidado y signos de alarma durante el proceso de gestación.

Desde el 15 de enero, la ESE Carmen Emilia Ospina inició las clases del curso de preparación para la maternidad y paternidad, llevado a cabo a través de la estrategia IAMII (Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral) y la Ruta Materno Perinatal.

Según Blanca Nubia Rodríguez, coordinadora de la estrategia IAMII, el objetivo del curso es educar a las madres gestantes, así como a sus acompañantes y familiares en prácticas de autocuidado y signos de alarma durante el embarazo.

“La invitación a todas las usuarias es para que asistan a las diferentes sedes de atención que tenemos en la ESE Carmen Emilia Ospina, y accedan a este curso tan importante que inició el pasado 15 de enero. Nosotros al finalizar este curso, les otorgamos un diploma donde se certifican que han culminado las 8 sesiones”, afirmó la coordinadora.

¿Cómo acceder?

Para acceder a este curso, las usuarias deben dirigirse a los centros de salud habilitados, tales como Las Granjas, IPC, Eduardo Santos, Las Palmas y Canaima, y preguntar por la Ruta Materno Perinatal, donde un equipo de profesionales las guiará para iniciar el proceso educativo.

Atención 2023

En el año 2023, la institución logró educar a 3.070 usuarias a través del curso de preparación de la maternidad y paternidad, resaltando así el compromiso institucional con la protección de la maternidad y la primera infancia.

De esta manera, la ESE Carmen Emilia Ospina fomenta el autocuidado de las madres gestantes, facilitándoles prácticas de autocuidado durante la etapa prenatal, el parto y el puerperio.

Calendario

•Las Granjas: Lunes, 8:00 a.m. -10:00 a.m.

•Las Palmas: Martes, 9:00 a.m.-11:00 a.m.

•IPC: Miércoles, 9:30 a.m. -11:30 a.m.

•Eduardo Santos: Jueves, 7:30 a.m.-9:30 a.m.

•Canaima: Jueves, 9:30 a.m. -11:30 a.m.