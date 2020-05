Atípico cumpleaños de Neiva

Para esta fecha estarían sonando las tamboras, con la realización de las rondas sampedrinas comunales, donde las multitudes abarrotaban los escenarios llenos de folclor, con rajaleñas, danzas, coreografías, sanjuaneros ilimitados que engalanaban el marco de los cumpleaños de Neiva y con el tradicional desfile de la neivanidad, pero que para este año la situación se torna atípica por el aislamiento obligatorio que conlleva la pandemia Covid19.

El 24 de mayo de 1612 nace la niña morena del Río de La Magdalena y ya que nos encontramos en las vísperas de la conmemoración de los 408 años de Neiva desde su tercera fundación por Diego de Ospina y Medinilla, de momento que nos obliga hacer un análisis de contexto, ameritando repensar una ruta para la reactivación económica territorial.

Se avecina un cumpleaños extraño y como Concejal de Neiva me asiste la obligación de estudiar a cabalidad el proyecto de Plan de Desarrollo, que si bien es ambicioso, lo veo que está ajustado a la nueva metodología establecida por el DNP, que será vital para la prospectiva de nuestro territorio y que está proyectado por un valor total de $ 2.7 billones de pesos para este cuatrienio de mandato constitucional, enmarcado en 4 líneas estratégicas, así:

1- En lo social comunitario tendrá una inversión de $ 1.7 billones que equivale al 64% del valor total del plan. 2. En el desarrollo económico sustentable se destinarán $ 144.564 millones de pesos. 3. En infraestructura y servicios públicos se destinarán $ 771.810 millones de pesos que equivale al 28% del total de las inversiones y 4- En gobernar desde y para el territorio, donde se invertirán $ 96.555 millones de pesos.

Pienso que este instrumento de planificación, dependerá mucho de fuentes de financiación no convencionales, vía recaudo, recursos del Presupuesto General de la Nación, vía Asociaciones Público Privadas (APP), vía cofinanciación más si es necesario recursos de crédito y otras fuentes como la plusvalía y la valorización una vez se reglamente el cobro de las mismas. Esto no quiere decir, que no se deba descuidar las fuentes de financiación convencionales, como: Recursos propios y los de destinación específica, Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías.

Por mucha crisis en la que nos encontremos, no podemos dejar a un lado la gestión de proyectos estratégicos para Neiva, como: La constitución del Área Metropolitana del Valle de Neiva, una nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable que abastezca a la zona sur de “Neiva La nueva”, una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Avenida Circunvalación de oriente, Banco de Materiales y la Planta de Asfalto y cementación, programas de vivienda VIP y VIS, la construcción de la vía Neiva – San Francisco – San Luis y el SETP, sin olvidar las obras inconclusas, que tanto nos duelen como la culminación del Estadio de Fútbol y el Caimi de la Comuna 9.

–

Por: Alejandro Serna Serna –

Twitter: @AlejandroSernaS