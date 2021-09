Artesanos entregarán módulos estacionarios donde fueron reubicados sobre carrera quinta de Neiva

Solo 15 artesanos reubicados en la plazoleta José Eustasio Rivera, aprovecharán los módulos estacionarios entregados por la Administración Municipal Primero Neiva.



Tras varias reuniones de concertación entre artesanos y funcionarios de la Administración Municipal Primero Neiva, 15 de los 34 artesanos reubicados en la plazoleta José Eustasio Rivera, ubicada a un costado del centro de Convenciones, decidieron aprovechar este espacio para reactivarse.

Es de recordar que esta reubicación se dio tras la realización de las obras de remodelación del Malecón, lugar donde estaban laborando durante años, y al que volverán tras la terminación de las mismas.

En la zona de la carrera Quinta actualmente hay algunos artesanos trabajando, pero faltaba el compromiso del resto, razón por la cual la Administración Municipal dialogó y concertó con ellos; así lo precisó José Alexander Díaz Méndez, Secretario de Competitividad.

“Tenemos unos módulos que fueron instalados en la carrera Quinta para reubicar de manera temporal los artesanos, y algunos de ellos no están siendo utilizados, nos reunimos con los artesanos para revisar por qué no los están utilizando y si tienen alguna inconformidad hacerle la devolución al municipio, porque son espacios que nos han solicitado para reactivar la zona como un camellón de desarrollo económico”.

Ante esto, los artesanos manifestaron sus molestias, inquietudes, llegando a la decisión de entregarlos en el caso de la mayoría; sin embargo, 15 de los artesanos presentes en la reunión se comprometieron a utilizarlos, al escuchar los compromisos del Secretario de Competitividad José Alexander Díaz Méndez.

Compromisos



El Secretario al conocer las inconformidades de los artesanos, se comprometió a reubicar a los 15 artesanos en una sola zona, por tema de seguridad, y la realización de una feria de lanzamiento en el sector para su reactivación.

“Fue un diálogo concertado, algunos manifestaron que no los van a utilizar y harán la devolución de manera voluntaria, otros que no lo están utilizando se comprometen a realizar la utilización”.

Opiniones



Francy Adenis Villareal, artesana

“Nos reunimos para acordar el destino final de los módulos que nos asignaron en la quinta para los artesanos, ya que algunos los estamos utilizando y otros no. Le pedimos al Alcalde que nos apoye a reactivar este comercio artesanal, porque la situación por la que estamos pasando es difícil…»

Lucy Morales, artesana

“En la reunión se preguntó por qué no se ha utilizado el local, en mi caso presté dinero para hacerle unas adecuaciones, otros no lo han podido hacer y eso es una de las razones por las cuales la gran mayoría no lo ha utilizado. Y hoy se llegó a un compromiso entre los usuarios y los de la Alcaldía para reactivar la zona…”