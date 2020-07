Apoyemos el “arte” sano

Una tradición milenaria, está en graves dificultades. De por si la labor del “artista” tradicional siempre ha estado en la cuerda floja. Deben sopesar su incondicional amor por la cultura y el arte autóctono, con su supervivencia económica y la de su familia.

Y no nos referimos a ese personaje de gran renombre, reconocido y afamado en áreas como la música, las danzas, o las artes plásticas, sino a aquel pequeño alfarero de barro y arcilla, o a la modesta tejedora de hilos o fibras, o al curioso tallador de metales, piedras o madera; y a muchos otros que solo vemos y exaltamos en épocas de ferias, pero que menospreciamos casi todo el resto del año.

Esta línea económica de la llamada “Economía naranja”, y que en muchas ocasiones se vincula también a la actividad turística, está viviendo un momento complejo.

A su ya incansable lucha por no desaparecer, los exponentes de las artesanías tradicionales, tienen que enfrentar un nuevo enemigo voraz que los está deprimiendo, y aunque suene paradójico, es peor que el que afecta muchas otras actividades económicas por estos días, y es el “virus” de la indiferencia, al que ya están acostumbrados, pero no por ello son inmunes, y para el cual no existe una vacuna científica.

“El fomento del bienestar y las libertades que buscamos en el desarrollo no puede sino incluir el enriquecimiento de las vidas humanas a través de diversas formas de expresión y prácticas culturales. Tener un alto PIB per cápita pero poca música, “arte”, literatura, etc., NO equivaldría a un gran éxito en el desarrollo.

De una forma u otra, la cultura envuelve nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras ambiciones y las libertades que buscamos. (Tomado de: Sen, Amartya (2004) “How Does Culture Matter?” En Culture and Public Action. Edited by Vijayendra Rao and Michael Walton. Stanford, California: 39)

Las artesanías, son una de las mayores formas de expresión de la cultural regional, además de ser una tradición ancestral y la muestra material de las tradiciones locales, palpables a todos los sentidos humanos, y de gran potencial exportador. Lastimosamente no le hemos prestado la atención necesaria, ni hemos brindado el apoyo suficiente a su crecimiento y consolidación, lo que se demuestra en la poca dinámica comercial que tienen, frente a otros productos de manufacturas o industriales.

La compra de una artesanía, nos evoca generalmente la necesidad de llevar un recuerdo de los lugares que visitamos, comúnmente denominado “souvenir”, que hasta hace pocos años eran casi una obligación del viajero, pero que en las épocas actuales, pueden ser remplazados casi por cualquier cosa.

Algunos otros las lucen y utilizan con orgullo, para recordar sus tradiciones y tratar de aferrarse a ellas como elementos vitales de su cultura, sin embargo las tendencias globales de la moda, las han convertido en artículos en desuso.

La lucha del artesano, por tratar de mantener las tradiciones, en ocasiones parecería infructuosa, sin embargo, así sea en pequeña escala, aún existen personas que valoran este “Arte” sano, que además de ayudar a conservar las tradiciones, promover la unión familiar, reconocer la cultura y apoyar la económica familiar, resulta ser una actividad con muchos más beneficios sociales que otras, aunque no lo compensen sus beneficios económicos.

En esta época de pandemia, donde a la fuerza estamos aprendiendo a volver a lo básico, a disfrutar de las cosas pequeñas y tradicionales, a remembrar nuestros orígenes y sentirnos orgullosos de ellos, debemos apoyar a este grupo de personas, que hoy más que nunca necesitan nuestra ayuda para no desaparecer.

Las artesanías son la remembranza física de quienes somos, de quienes fueron nuestros ancestros, y de cual es nuestra esencia como seres humanos; todos deberíamos tener algo “artesanal” en nuestro hogar y lucirlo con el mismo orgullo con el que lucimos un artefacto tecnológico o un producto industrial. Apoyemos lo nuestro y no privemos a las futuras generaciones de aprender de su cultura.

—

Por: Hugo Andrés Rivera Collazos

Administrador de Empresas – Universidad Surcolombiana

Especialista en Planificación de Destinos Turísticos – Universitat Oberta de Catalunya

Correo: hrivera.consultores@gmail.com – Twitter: @hugoandres1975