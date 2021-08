Alcaldía y SENA financiarán hasta con $80 millones nuevos emprendimientos en Neiva

2.000 millones de capital semilla para financiar iniciativas empresariales, ofrece la Administración Municipal Primero Neiva y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.





Con el propósito de apoyar la reactivación económica de los diferentes emprendedores de la zona rural y urbana del municipio, la Administración Municipal Primero Neiva y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, firmaron acuerdo para impulsar la creación de nuevas empresas.

Y es que el objetivo de este acuerdo es apoyar, capacitar e impulsar a los emprendedores a participar en la convocatoria, para que accedan a recursos hasta por 80 millones de pesos, que corresponderán al 90% del valor de cada unidad productiva o negocio.

Con estos 2.000 millones se espera apoyar a 25 nuevas empresas, para su inicio o consolidación de negocio que generen alrededor de 100 nuevos empleos.

José Alexander Díaz Méndez, Secretario de competitividad de la Alcaldía de Neiva, precisó que con la creación de este fondo de emprendimiento local, se financiarán emprendimientos buscando la formalización laboral, generación de empleo y una dinámica económica de ciudad.

«La idea es que las iniciativas que lleguen a este fondo terminen en emprendimiento, pero posteriormente en empresas, que hagan parte del tejido empresarial de la ciudad. Invitamos a los neivanos a que se acerquen al Centro de Emprendimiento y Generaciónde Oportunidades – CEGO, donde estamos haciendo un acompañamiento para apoyarlos a estructurar sus iniciativas».

El ‘Capital semilla’ no sólo presta la herramienta monetaria, ademas presta el acompañamiento que los emprendedores hoy en día necesitan, para que sus ideas y proyectos productivos no fracasen, sino que crezcan, se consoliden y lo más importante, generen empleo y la dinámica económica que la ciudad hoy necesita.

Para Fermín Beltrán, director encargado del Sena Regional Huila, esto es una noticia que parte la historia del emprendimiento en Neiva, por el aporte del municipio de $1.000.000 y del SENA de $1.000.000 millones, para adelantar convocatoria de capital semilla.

«El mundo de hoy es de retos, ser emprendedor no es fácil, pero si no lo hacemos, no vamos a tener empresas y no vamos a poder ser competitivos. El capital semilla se ha colocado junto a todo el talento humano de asesoría, así que ha aprovechar esta oportunidad, porque sí es posible hacer empresa».

Sector priorizado



Con este acuerdo se busca beneficiar distintos sectores poblacionales como mototrabajadores, vendedores informales, artesanos, pescadores artesanales, barristas, productores rurales, que sean habitantes del municipio de Neiva.

Así que los interezados desde ya se pueden postular a la convocatoria, acercandose a las oficinas del CEGO, ubicadas en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, para que todas esas ideas puedan ser presentadas, asesoras y acompañadas por personal idóneo. De esta manera, no sólo se le apuesta a la competitividad de la región, o al emprendimiento, sino también a la generación de empleo, que es quizás, uno de los temas que más pide la ciudadanía.

La iniciativa fue reconocida por Hernán Fuentes, director de trabajo y emprendimiento del Sena, «Reconocer la labor de la Alcaldía y del Alcalde Gorky por creer en el emprendimiento y las posibilidades para que los emprendedores encuentren no solamente capital semilla para poner en marcha sus ideas de negocio, sino también contar con una entidad como el Sena, para acompañarlos y asistirlos en el cómo se hace empresa en este país; hablamos de una convocatoria de 2.000 millones de pesos, donde vamos a crear por lo menos 25 empresas y más de 100 empleos directos, de tal manera que el tejido empresarial de Neiva se estimule y promueva transformando la ciudad…».