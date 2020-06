Alcaldía de Neiva vigila precios de productos para el Día sin IVA

La Dirección de Justicia de Neiva inició operativos de control a precios en establecimientos de comercio, en aras de garantizar un descuento justo y verdadero en el día sin IVA.

Con el propósito de que los neivanos realmente reciban el descuento del 19% del IVA otorgado por el Gobierno Nacional, la Dirección de Justicia de Neiva, siguiendo las directrices del Alcalde Gorky Muñoz Calderón, inició control de especulación de precios en los diferentes centros comerciales y locales comerciales, donde se venderán estos productos excluidos del impuesto.

Según el Decreto 682 del 21 de mayo de 2020 emitido por el Gobierno Nacional, los colombianos podrán adquirir sin IVA productos como elementos de vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos, juegos y juguetes, útiles escolares y bienes e insumos para el sector agropecuario; los cuales solamente podrán ser cancelados a través de tarjetas débito, crédito u otros mecanismos de pago electrónico.

Ante esto, la Dirección de Justicia junto a su personal, inició un recorrido por los diferentes locales comerciales de la ciudad de Neiva, para verificar los precios establecidos.

“La Administración Municipal en cabeza de nuestro Alcalde Gorky Muñoz, viene cumpliéndole a la ciudad de Neiva, hoy estamos con todo el personal de la Dirección de Justicia, Inspectores de Policía, Policía Nacional visitando todos los establecimientos de comercio que muy seguramente mañana (viernes) por el programa del Gobierno Nacional, subsidio del IVA, por especulación, pueden estar alterando los precios, hoy estuvimos en el Éxito, el Metro, en el San Pedro Plaza y toda la ciudad está siendo vigilada y controlada por la Dirección de Justicia. En los almacenes que visité encontramos varios productos económicos y con ofertas, hablamos con cada uno de los gerentes de las empresas manifestándoles las inquietudes de la comunidad y medios de comunicación, que han declarado que muy seguramente le están subiendo a los precios, pero al contrario, hemos encontrado ofertas muy buenas para la ciudad de Neiva”, dijo Nelson Patiño Perdomo.

En medio del recorrido se constató que los centros comerciales y demás tiendas y locales comerciales están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, y aforo conforme a los metros cuadrados del lugar. Y los precios de algunos elementos están como se ha establecido, además contando con ofertas.

“Los almacenes de gran superficie cumplen con todos los protocolos de bioseguridad, piden cédulas, en la entrada tienen en termómetro de temperatura, gel antibacterial, están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Hasta hoy los precios están controlados, seguiremos haciendo control, quien incurra en especulación de precios será acreedores de sanciones por parte de la Dirección de Justicia y Superintendencia de Industria y comercio”, indicó Patiño Perdomo.

Martín Naranjo Salcedo, Gerente Éxito San Pedro

“De todo corazón queremos agradecerle a los organismos de control de que vienen a visitarnos hoy, porque tendremos la garantía de que hemos tenido una revisión previa de un ente de control, y que va a dar fe de lo que estamos haciendo, para que el día de mañana 19 de junio cumplamos con ese proyecto tan importante del Gobierno Nacional, de favorecer a los colombianos con ese beneficio del 19% para los productos que tienen IVA y que cumplen con las condiciones que todos la conocemos. Queremos que el Éxito sea la segunda casa, donde los clientes sientan que los cuidamos, protegemos y venir aquí es sinónimo de tranquilidad y de oportunidad. La atención mañana es de 6:00 am a 11:59 pm jornada continua”.

Ever Polanía Ruiz, Gerente de la tienda Metro sede Sevilla

“Me parece muy bien para que se garantice al cliente final el día de mañana, que es la gran actividad que es anhelada por las personas, que se me garantice al cliente el precio correcto y justo para que no se tenga ningún abuso en temas de precios. Mañana tendremos apertura de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche, vamos a estar de jornadas continua atendiendo a nuestros clientes, para que puedan venir a aprovechar los precios”.