Alcaldía de Neiva realiza operativos para evaluar precios de productos de la canasta familiar

Con el claro propósito de atender denuncias de los ciudadanos por los altos precios en productos de la canasta familiar, la Administración Municipal realiza registro en diferentes supermercados de la ciudad para hacer control al alza en los precios a productos como los huevos, azúcar y panela.

La Administración municipal en cabeza del alcalde Gorky Muñoz Calderón realizó la visita a varios supermercados de la ciudad para evaluar los precios de algunos productos de la canasta familiar, que han subido más del 50% de su costo normal.

La Alcaldía durante su recorrido supervisó especialmente los precios del azúcar, huevos y la panela, en las visitas realizadas a los Supermercado Makru, Canasta Campesina, San Pedro Plaza, Centro Sur, Olímpica y Comfamiliar.

“En todo los sectores de la ciudad de Neiva trabajamos en grupos con inspectores de policía verificando algunos precios de los productos de la canasta familiar, especialmente el costo del azúcar. Hoy los establecimientos están utilizando las protestas para vender un producto condicionado con otras mercancías”, manifestó Nelson Patiño, director de Justicia del municipio de Neiva.

“Nosotros como Director de justicia tenemos algunos inspectores de policía y hacemos estos controles para verificar el cumplimiento de las normas que establece la ley 1801 artículo 87. La inspección de precios y medidas se va a encargar de iniciar los procesos respecto a la situación que se está presentando para mejorar la compra y venta de los productos”, añadió el funcionario.

Dice la comunidad

En los operativos que hizo la Administración Municipal se pudo evidenciar el descontento en la comunidad por los altos precios de productos como la panela y el azúcar, que han subido más del 50% de su precio normal. Además, algunos ciudadanos manifiestan que los supermercados los obligan a hacer un mercado por un mínimo valor para poder llevar algunos de estos elementos.

“Lo que pasa es que muchas veces uno se viene para el centro, a los supermercados grandes pensando que es mucho más económico, pero resulta que es más barato en las tiendas de los barrios, pero en productos como el azúcar, el café y la panela están abusando de los precios”, señaló Emir Álvarez, compradora.

“Yo vengo a los supermercados todos los martes y si no hacía el mercado por más de 100 mil pesos no me vendían 3 libras de azúcar porque así fue. Esta situación me afecta notablemente porque si no tengo esa cantidad de dinero no puedo llevar las tres libras de azúcar”, indicó Marta Patricia Rodríguez.

Por su parte, José Luis Polania, exclamó. “La panela está súper cara, prácticamente ha subido la mitad de lo que vale una libra. Antes la compraba a 1.500 y ahora no baja de 2.500, el azúcar se compraba a 2.500 el kilo y ahora está a 4.500 y así sucesivamente, todo está extremadamente caro. El Gobierno municipal debe ayudarnos con el control de precios porque esto ya está inmanejable”.

Finalmente, Nelson Patiño, director de Justicia del municipio de Neiva dijo que estos controles por parte de la Administración Municipal se van a seguir realizando todas las semanas, con el propósito que los ciudadanos no caigan en la misma problemática.