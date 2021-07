Alcaldía de Neiva mejora viviendas y dignifica vidas

209 familias recibieron auxilio de mejoramiento de vivienda, tras la gestión del alcalde Gorky Muñoz Calderón, ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD, encargados de distribuir recursos de regalías.

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias neivanas, especialmente las más vulnerables, la Administración Municipal Primero Neiva, en cabeza del alcalde Gorky Muñoz Calderón, ejecutó y desarrolló un importante proyecto para beneficiar a 209 familias, que durante años se han postulado a las convocatorias de mejoramiento de vivienda, y no habían sido tenidas en cuenta.

Este proyecto fue liderado por el alcalde Gorky Muñoz Calderón a través de la secretaria de Vivienda y Hábitat del Municipio, Esperanza Montaño Cortés, quiénes presentaron ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD PAZ, tras conocer el proceso que durante años han realizado estas familias para adquirir un mejoramiento de vivienda. Según la funcionaria, se logró conseguir recursos por 1.978 millones de pesos.

«Estamos recibiendo y entregándole a la comunidad 209 mejoramientos de vivienda, hoy 50 ya están terminadas. Le realizamos la visita para verificar que realmente la gente quede satisfecha», indicó Esperanza Montaña Cortés, secretaria de Vivienda y Hábitat del Municipio.

Las familias ‘estrenan’ vivienda y agradecen a la Administración Municipal el tenerlos en cuenta y mejorarles su calidad de vida.

«Muy contento porque la casa me cambió un 100%, cambiaron los pisos, el alcantarillado, me enchaparon los baños y la alberca. Estoy muy satisfecho con el trabajo que me hicieron…», precisó Reynaldo García, residente en el barrio Villa Magdalena.

Por su parte, Bárbara Lámprea dijo emocionada: «Muy contentos, porque nuestra vivienda mejoró muchísimo, se le hizo pañete a toda la casa, cambio de alcantarillado, de batería sanitaria, enchape de los baños, mesón y enchape en la cocina. Muchas gracias por tenernos en cuenta, fue una alegría recibir la llamada, vale la pena la espera…».

A postularse

Las personas interesadas en postularse a las convocatorias de mejoramiento de vivienda, deben estar pendiente de la información publicada en las páginas oficiales de la Administración Municipal. Así lo manifestó la secretaria Esperanza Montaño Cortés.

«Tenemos un cronograma establecido para abrir convocatorias de mejoramiento de vivienda, para noviembre o diciembre, deben estar pendientes de las redes sociales de la Alcaldía y del Alcalde Gorky Muñoz Calderón, además de la página web, donde estaremos dando a conocer las fechas de apertura, cierre y a qué población va dirigido el mejoramiento de vivienda».

Gracias a este proyecto, se han generado empleos y ha apoyado el proceso de reactivación económica que lidera el Alcalde Gorky Muñoz. Además, se ha dado la oportunidad a maestros de construcción que también han salido beneficiados en la convocatoria, en el marco de la ejecución de las obras.