Alcaldía de Neiva hace llamado a beneficiarios de kit alimentarios para que los reclamen

Quienes no alcanzaron a reclamarlo el día y la hora indicada, deben estar atentos a un nuevo llamado que se hará.

La Alcaldía de Neiva hizo un nuevo llamado a los beneficiarios de los kit alimentarios nutricionales que entrega a las familias más vulnerables de la ciudad, para acercarse a los puntos que se han dispuesto en toda la ciudad, y reclamarlo, en el día y la hora indicada.

Esto debido a que en el inicio de este proceso de entrega, un 33% de los beneficiados, no asistieron a reclamar estas ayudas.

Según estadísticas de la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Neiva, quienes son los encargados de supervisar y garantizar la entrega de los mercados en los 16 puntos establecidos, el primer día de las entregas, se esperaba distribuir 5.600 kits alimentarios, pero solo se entregaron 3.700, debido a que 1.900 personas no asistieron a la cita establecida.

El Secretario de TIC y Competitividad, José Alexander Díaz, recordó que estos listados donde aparece la cédula del beneficiado, el día, la hora y el lugar donde debe reclamar cada ayuda, fueron publicados desde el pasado lunes 1 de junio, a través de la página web de la Alcaldía de Neiva, redes sociales, ediles, presidentes de junta, líderes, y en los 16 supermercados en los que se está haciendo la entrega, para que la gente pueda informarse.

No obstante y a pesar de la amplia difusión que tuvieron los listados, al igual que en los medios de comunicación, se han presentado ausencias, por lo que se habilitará un nuevo llamado, una vez concluya el cronograma de entregas, para que estas personas puedan reclamar estas ayudas.

«Las personas que debieron ir y no fueron, van a ser citadas nuevamente, pero si no van, se van a tomar otros nuevos beneficiarios, tenemos una base de datos de cerca de 200 mil personas como posibles beneficiarios. Esta vez estamos entregando 35.080 kits…», explicó José Alexander Díaz Méndez, Secretario de TIC y competitividad.

ABC

¿Dónde las personas pueden revisar los listados para saber si salieron beneficiados?

Los listados fueron publicados en la página web de la Alcaldía de Neiva, en las redes sociales de la Alcaldía de Neiva y el Alcalde Gorky Muñoz Calderón, igualmente fueron entregados listados a los presidentes de junta de acción comunal, ediles y líderes, para que fuera compartido con la comunidad. Así mismo, se publicó en cada uno de los 16 establecimientos en los que se están entregando las ayudas.

¿Cómo fueron seleccionadas estas personas beneficiadas?

La población seleccionada es vulnerable, pertenecientes a los niveles uno y dos del Sisbén, y población que no ha recibido ayuda de otros programas del Gobierno Nacional como adulto mayor, joven en acción y familias en acción.

¿Qué deben hacer las personas que salieron beneficiada y no tienen la cédula original para reclamar el kit?

Se puede presentar copia del denuncio, pero también tener otro documento que permita verificar la identidad del beneficiario, como por ejemplo la licencia de conducción.

¿Puede otra persona reclamar por uno, el kit alimentario?

En caso de que la persona beneficiada no pueda ir personalmente por cuestiones de salud o dificultades para movilizarse, debe realizar un documento autorizando a otra persona, pero esta debe presentar las dos cédulas originales: la del beneficiario y de quien va a reclamar. Quien no esté en la ciudad se hace una videollamada para que muestre la cédula y verificar la autenticidad”.

¿Cuál es la minuta establecida para estos mercados?

“Azúcar x 500 gramos 2 unidades, 2 unidades de café x 500 gramos, 3 unidades de frijol x 500 gramos, 2 unidades de aceite x 1000 c.c., 1 unidad de leche en polvo x 380 gramos, 4 unidades de harina de maíz x 500 gramos, 2 unidades de panela x 500 gramos, 15 unidades de Arroz x 500 gramos, 2 unidades de chocolate pastilla x 500 gramos, 1 unidad de sal x 500 gramos, 2 unidades de harina de trigo x 500 gramos, 2 unidades de arveja amarilla x 500 gramos y 2 unidades de pasta x 500 gramos”.

¿Cuáles son los supermercados donde se pueden reclamar los kits alimentarios complementarios?

Hay ocho supermercados con 16 puntos los cuales son:

Superior – Centro Carrera 2 No. 2 – 34

Superior – Timanco Calle 16 Sur No. 22 A – 69

Superior – Calixto Calle 7 No. 18 – 09

Superior – Encenillo Carrera 32 C No. 23 – 04

Cigarrería La Rosa – Centro Calle 7 No. 3 – 09

Canasta Campesina – Centro Carrera 2 No. 5 – 52

Makrú – Centro Calle 7 No. 2 – 80

Makrú – Santa Inés Carrera 1 No. 34 – 35

San Pedro Plaza Supermercado – Centro Calle 5 No. 1 I – 15 – 25

Centro Sur – Centro Calle 7 No. 2 – 42

Comfamiliar – Centro Calle 11 No. 5 – 63

Comfamiliar – Las mercedes Carrera 1 No. 55 A – 27

Distribuciones Vargas – Centro Calle 7 No. 1 H – 71

Distribuciones Vargas – La Rioja Carrera 45 B No. 20 – 112

Distribuciones Vargas – Alfonso López Calle 2 A No. 26 – 69

Distribuciones Vargas – Virgilio Barco Carrera 7 No. 74 B – 21