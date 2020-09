Alcaldía de Neiva entrega 1.000 kits alimentarios para familias vulnerables, donados por Ecopetrol

La compañía entregó la donación a la Administración Municipal para beneficiar a familias de escasos recursos.

Con el propósito de ayudar a quien más lo necesita en esta crisis de salud y económica generada por la pandemia Covid-19, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, gestionó ante Ecopetrol, 1.000 kits alimentarios.

Los mercados donados por la multinacional petrolera, están siendo entregados a las familias más vulnerables del municipio de Neiva, que están en el Sisbén y no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno nacional o local, y que están en condiciones de vulnerabilidad.

“La Alcaldía de Neiva en cabeza de nuestro alcalde Gorky Muñoz en alianza con la empresa Ecopetrol se vincula a esta minga social que hemos denominado desde el inicio, aportan mil mercados para la población más necesitada de Neiva. Ya iniciamos la entrega en Parque de la Música, ha sido una entrega organizada, con una afluencia importante y obviamente para suplir las necesidades que tienen algunas poblaciones en este momento», comentó José Alexander Díaz Méndez, secretario de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Neiva.

Por su parte, Carmen Hennessis, profesional integral de Ecopetrol indicó, “Para el municipio de Neiva entregamos mil mercados, un kit contiene lentejas, harina de maíz, arroz, azúcar, frijol, sal, panela, café, chocolate, aceite, bocadillo, pasta de sopa, pasta de seco, lomitos de atún, que les va a permitir a las personas recibir estos mercados en un momento determinado donde la pandemia ha dejado familias que todavía tiene dificultades económicas, a pesar de la reactivación económica”.

Estos mercados también serán entregados a esas familias que habitan en zona de afluencia de Ecopetrol.

“Ecopetrol hizo la entrega de mil mercados, esto van dirigidos a la población vulnerable del municipio de Neiva, también para las zonas de afluencia donde Ecopetrol tiene presencia, allí también se estará haciendo entrega de algunos de estos mercados”, concluyó el Secretario.

Opiniones

Luz Denia Zambrano, beneficiada

“Agradezco a Dios y ustedes por este regalo, no esperaba que me llamaran, nunca había recibido, es primer vez gracias a Dios y al Alcalde y a Ecopetrol por esto. Que Dios les de muchas bendiciones”.

María Consuelo Castañeda, beneficiada

“Muchas gracias, estoy muy agradecida por estas ayudas y que el señor los bendiga siempre, lo disfrutaré con mis hijos, muchas gracias a Ecopetrol y a la alcaldía por este mercado que me regalaron y estoy contenta porque es la primera vez que recibo”.

Sandra Polanía Rodríguez, beneficiada

“Muy contenta, estoy feliz, es la primera ayuda que hasta ahora recibo, les agradezco mucho, que mi Dios me los bendiga. Tengo cuatro hijos una niña discapacitada de 12 años, entonces me cae del cielo. Muchas gracias a Ecopetrol y a la Alcaldía de Neiva por esta gestión que han tenido con nosotros, que Dios me los bendiga”.

Diocelina Artunduaga Ramírez, beneficiada

“Muy agradecida porque en este tiempo de pandemia no hemos podido trabajar y esto es una ayuda, gracias a Dios, a Ecopetrol a la alcaldía y al señor Gorky muñoz, que Dios los bendiga”.

Dionis María Gómez, beneficiada

“Muy bueno, me siento muy agradecida con Ecopetrol y la Alcaldía de Neiva, será para el sustento de mis hijos”.