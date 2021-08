Alcaldía de Neiva busca legalizar terrenos de la comunidad Indígena Lama Páez

El propósito es que el territorio pase a nombre de ellos y de esta forma logren convertirse en un resguardo indígena que les permita contar con recursos económicos del estado.

Desde el año 2015 en el corregimiento de San Luis, exactamente en la vereda Palmar, en un predio de 125 hectáreas, habita la comunidad indígena Lame Páez, donde desarrolla proyectos de ganadería, agropecuarios, con los que generan sus propios recursos económicos. No obstante, dicho predio no pertenece a la comunidad indígena, y sigue a nombre del municipio, lo impide que la comunidad no pueda contar con ciertos beneficios, como convertirse en un resguardo y acceder a recursos del orden nacional.

Por esta razón se realizó una mesa de dialogo entre la secretaria de Vivienda y Hábitat de Neiva, Esperanza Montaño Cortés, Gonzalo Pantoja Montenegro funcionario de la Secretaria de Desarrollo Social e Inclusión para las Etnias y Minorías, y funcionarios jurídicos de varias dependencias, que busca atender la solicitud que emitió la comunidad Lame Páez, para que le sean cedidos oficialmente estos predios.

En ese sentido, se determinó, presentar un proyecto de acuerdo al Concejo Municipal de Neiva, por disposición del alcalde Gorky Muñoz Calderón, para que se brinde una cesión gratuita a la comunidad indígena. “Aquí entre los jurídicos de varias dependencias hemos analizando y hemos dado directrices a la persona encargada de esta solicitud para ir avanzando en el tema y poder lograr de la mano del Concejo, que la comunidad siga cumpliendo con el objetivo en el que se encuentra proyectada” así lo manifestó Esperanza Montaño Cortés Secretaria de Vivienda y Hábitat del Municipio de Neiva.

El objetivo es que la comunidad indígena pueda acceder a toda una jurisdicción especial que los acobije en el territorio, es decir que puedan obtener acceso a recursos del Sistema General de Participación para Recaudos Indígenas, teniendo en cuenta que los resguardos son entidades públicas.

“Tenemos unas deudas históricas muy importantes donde el municipio de Neiva de alguna manera no había prestado la atención que se merecen estas minorías, pero hoy desde la Administración Municipal Primero Neiva, estamos en la iniciativa de poder restablecer esos derechos que se han ganado esas comunidades con tanto esfuerzo y dedicación”, manifestó Gonzalo Pantoja Montenegro funcionario de la Secretaria de Desarrollo Social e Inclusión para las Etnias y Minorías.

De esta manera, la Administración Municipal formulará la iniciativa para ser radicada en el próximo periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Neiva, y de esta manera, aprobar esta iniciativa que permitirá a la comunidad Lama Páez en San Luis, se propietaria de su propio terreno.