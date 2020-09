Alcaldía de Neiva activó protocolos para evitar propagación de rabia humana

El fallecimiento de una mujer por rabia humana, activó las alertas en la Administración Municipal. El llamado es a la no estigmatización de los animales y la tenencia responsable.

Un plan de contingencia activó la Alcaldía de Neiva desde el pasado viernes 25 de septiembre, ante el fallecimiento de una mujer contagiada por su mascota, con el virus de la rabia.

El caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud el sábado 26 de septiembre por lo que desde ese momento la ciudad se encuentra en alerta roja para evitar que se registren más casos. La persona fallecida fue una mujer de 26 años, quien trató de auxiliar a su mascota que presentaba salivación en exceso e irritabilidad, cuando esta la mordió sin contar con el esquema de vacunación antirrábica. Sin embargo, el hecho es materia de investigación para esclarecer la procedencia.

“Tuvimos el reporte positivo del Instituto Nacional de Salud el pasado sábado, donde se conoce que es un caso de rabia humana, el resto de condiciones, seguimientos y procedencias, están siendo motivos de investigación, para esto tenemos acompañamiento del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social.

Una vez tengamos datos concretos frente a la procedencia, y al seguimiento que le vamos a hacer a la comunidad, se les estará informando. Todo lo que se pueda decir en torno al caso todavía no es motivo de conclusión, porque se están haciendo las investigaciones”, manifestó Lina María Rivas Dussán, secretaria de Salud.

La Secretaría de Salud ha tenido reuniones con personal del Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, y la Secretaría de Salud departamental, con el fin de adelantar y tomar las medidas necesarias para este caso.

No estigmatización

Es importante que una persona cuando sea agredida por un perro, gato, murciélago, zorro u otros animales silvestres o de reproducción, acudan de inmediato al servicio de salud para la respectiva valoración.

Igualmente, la comunidad debe tener claro que, aunque se presentó un caso de rabia humana transmitido por un animal doméstico, no se debe generar estigmatización en gatos, perros y demás animales silvestres, no abandonarlos, ni atentar contra su vida, por el contrario, se hace indispensable el cuidado para que no contraigan ningún tipo de enfermedad y mantener el esquema de vacunación al día.

Acciones implementadas

Dentro de las acciones adelantadas por la Secretaría de Salud municipal se encuentran la vacunación masiva en diferentes comunas de la ciudad. Desde el viernes cuando se activó la alerta, se han logrado vacunar 865 perros y gatos, sumado al trabajo que se ha desarrollado en lo corrido del año tanto en el área urbana como rural, obteniendo un total de 9.826 caninos y felinos vacunados.

“Nosotros ya hicimos todo el barrido de las personas que estuvieron en contacto con la persona afectada, se les aplicó el suero, estamos aplicando toda la vacunación humana para el personal que va a entrar a campo, y ya a partir de las medidas que se tomen tanto en el consejo de zoonosis, como en el consejo de emergencia, pues estaremos comunicando las medidas pertinentes. Estén seguros como comunidad que tanto nuestro alcalde, Gorky Muñoz Calderón, como la Secretaría de Salud municipal, tratarán al máximo como hemos venido haciendo hasta el día de hoy, de tomar las medidas que tiendan a disminuir, minimizar o mitigar una condición que puede afectar la vida de nuestra comunidad”, ratificó la funcionaria.

El principal objetivo será tener una vacunación antirrábica del 100% de los perros y gatos del municipio. Adicional a esto, se realizarán capacitaciones sobre la enfermedad, se harán censos a perros y gatos para conocer el estado de salud y se efectuarán vacunaciones a personas en sectores específicos.

Recomendaciones

Desde la Administración Municipal se hace un llamado a la vacunación antirrábica de perros y gatos, con el fin de prevenir esta enfermedad y su transmisión, esto como parte de una tenencia responsable de las mascotas y su bienestar.

Es de recordar que los médicos veterinarios y zootecnistas encargados de la vigilancia y el control de la rabia animal, tienen la labor de notificar ante la Secretaría de Salud, todo caso sospechoso de rabia.

Finalmente, se continuarán realizando jornadas de vacunación en los diferentes sectores de la ciudad, así como se adelantará la identificación de animales que presenten cambios en su salud, comportamiento y que estén poniendo en peligro a sus cuidadores.