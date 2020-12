Alcalde Gorky resolvió una a una, inquietudes sobre proyecto de alumbrado público

Una socialización que contó con participación activa de la comunidad en redes sociales y de forma presencial, permitió despejar dudas e interrogantes frente al proyecto.

Con una participación activa de la comunidad, se realizó la socialización del proyecto que busca facultades ante el Concejo de Neiva, para modernizar el sistema de alumbrado público de Neiva. Uno a uno, cada interrogante fue respondido por el mandatario y su equipo de colaboradores entre quienes estuvieron el líder de alumbrado público, Alex Mauricio González y el asesor de despacho Jorge Patiño.

De la jornada que se realizó en el Parque de la Música, participaron veedores, líderes comunales, ediles y contradictores del proyecto, para aclarar las dudas y despejar las especulaciones que se venían generando en torno al proyecto, en una jornada de socialización que fue transmitida por redes sociales.

Dudas aclaradas

Lo primero en lo que el Alcalde fue enfático, fue en desvirtuar que se quiera privatizar el servicio. «Aquí no se va a privatizar, ni a consolidar una alianza pública privada, aquí no se va a organizar una empresa que preste directamente el servicio, aquí no se va a hacer un contrato de concesión. Aquí lo que se va a organizar es una empresa de economía mixta de servicios públicos, donde la gran mayoría porcentual accionaria la va a tener el municipio», explicó el mandatario.

También desmintió lo que se ha dicho sobre las ganancias del inversionista que según un panfleto que distribuyen en algunas parte de la ciudad, iban a ser billonarias.

«Aquí no nos va a pasar lo que sucedió con Diselecsa que terminamos con una tasa de retorno del 40% (…) dicen que el inversionista se va a ganar de 2.5 a 3 billones de pesos. Lástima que no estudiaran y miraran los estudios. Qué gran mentira, qué gran falsedad. Totalmente falso. Ahí está la fórmula (…) eso está reglado por la CREG y no puede haber tasa de retorno mayor al 12.4%», explicó.

«Ninguno aquí ha dicho que Neiva en ese esquema y de acuerdo al modelo económico, se va a ganar en valor neto de hoy, 37.000 millones de pesos, que indexados a 30 años, Neiva se va a ganar 120.000 0 150.000 millones de pesos», agregó.

Dijo además que es «es importante que la ciudadanía no se dejen engañar», al señalar que por eso la Administración estuvo siempre abierta al diálogo y a explicar las bondades del proyecto tanto en la mesa técnica que realizó Cámara de Comercio, como en el mismo Concejo y ahora con este espacio de socialización.

“Hoy le hemos entregado a la ciudadanía a los ediles, presidentes de junta, líderes personas del común, representando algunas inquietudes de la gente, de la comunidad, también de los diferentes pensamientos y conceptos de lo que hay en este proceso de alumbrado público”, sostuvo el Alcalde.

Cerca de 40 personas de forma presencial con todos los protocolos de bioseguridad y más de 400 conectadas en la transmisión, participaron activamente de la socialización que se desarrolló en el Parque de la Música.

“Es muy importante que estos espacios se den, porque en el ambiente de la sociedad se genera desinformación, mentiras o verdades a medias, entonces la administración municipal en cabeza del señor alcalde el doctor Gorky Muñoz y de su equipo de gobierno le permitió dar claridad a la sociedad al respecto de un proceso tan importante y confuso”, manifestó el Líder de Alumbrado Público, Alex Mauricio González.

De igual forma la Administración Municipal hizo entrega a cada uno de los asistentes, del estudio técnico, financiero y legal con el que está soportado el proyecto presentado al Concejo, para que lo conocieran a fondo y terminaran de aclarar sus dudas.

Los asistentes se mostraron a favor de la modernización porque mejorará la seguridad y la iluminación en la ciudad y agradecieron el espacio generado.

«Estamos de acuerdo con la modernización, acompañamos a la Administración Municipal en el ejercicio que han venido haciendo de socialización (…) Ya hemos ido ganando otro escalón que es el de la empresa de economía mixta, casi que ha sido aceptado, a pesar de que uno quisiera que lo idea es que fuera público, uno entiende que se necesitan unos recursos que hoy no están a la mano y que la administración debe buscarlos», dijo Yilber Saavedra, director de Concejo Visible.

Reacciones

Janeth Quintero presidente de la Junta de Acción Comunal San Miguel Arcángel

«A mí me parece este evento muy importante porque nos damos cuenta por la misma administración de que se trata el alumbrado público, desafortunadamente teníamos solamente la versión de las personas que no están de acuerdo».

José Miguel Santa Edil Comuna 4

«La administración municipal en cabeza del doctor Gorky nos dejó participar y enterarnos de todo el proceso en que va el alumbrado público, una participación de la comunidad, una concertación que todos los neivanos deberíamos tener».