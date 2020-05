Alcalde de Neiva inspeccionó protocolo de bioseguridad de centro comercial

Desde este lunes, los locales de los diferentes centros comerciales estará abiertos. Mandatario local verificó los protocolos que se tienen preparados.

Para entrar en ejecución una de las nuevas medidas establecidas en la ciudad, el Alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón inspeccionó uno de los protocolos de bioseguridad de uno de los centros comerciales que no cerró sus puertas durante el confinamiento, con el ánimo de establecer el cumplimiento necesario a partir de este primero de junio.

Se trata del centro comercial San Pedro Plaza, que debido a que allí se encuentra uno de los supermercados más grandes del municipio (Éxito), y cuenta con bancos y cajeros automáticos que estuvieron disponibles, no cerró sus puertas ni un día, lo que lo obligó a establecer con anticipación, los protocolos y medidas necesarias para garantizar un adecuado control de salubridad.

“Realmente nosotros desde el principio de esta pandemia hemos actuado y trabajando bajo todos los protocolos que han salido desde el primer día, (…) estamos haciendo control de ingreso con desinfección, control de temperatura, tapetes desinfectantes a la entrada, entregamos gel antibacterial o aceite gliceranizado en la entrada, también estamos haciendo el conteo de las personas, con conteo manual, pero la próxima semana tendremos una aplicación que nos va a permitir escanear la cédula, tener control de pico y cédula y captura los datos de las personas que ingresan, para que en algún momento si es necesario hacer una trazabilidad, podamos hacerlo. Tenemos distanciamientos en Bancos, Cajeros Automáticos, al ingreso de establecimientos como el Éxito, Panamericana, Dollarcity, los de telefonía celular que están funcionando, se hace control a la entrada de cada establecimiento, se hace control de temperatura, desinfección, entrega de gel antibacterial y toma de datos”, explicó Ana María Arias Larrota, gerente del centro comercial San Pedro Plaza.

Por esta razón, el mandatario de los neivanos supervisó el cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad, para ponerlo como ejemplo a los demás centros comerciales, restaurantes y demás establecimientos comerciales autorizados en los decretos Nacional y Municipal.

“El señor Alcalde ingresó por la avenida 16, se le tomó la temperatura, se le entregó el gel antibacterial, él mismo experimento este control que hacemos a la entrada, luego recorrimos hacia la parte de los baños, pudo ver que en los baños también estamos haciendo un distanciamiento, baterías de por medio están cerradas, lo mismo que los lavamanos y si se genera una fila para la entrada al baño también está con cada dos metros de distancia, vio el aforo que se está haciendo en cada local, de acuerdo a sus metros cuadrados tiene un sticker con la capacidad de personas que puede recibir (…) vio las filas de los bancos y cajeros automáticos, también en los parqueaderos celda de por medio bloqueada, entonces yo creo que le estamos dando toda la confianza y seguridad que nosotros como centro comercial vamos a garantizar todos los decretos y protocolos», agregó la gerente del establecimiento.

Por su parte, el Alcalde luego del recorrido por todo el centro comercial en compañía de la gerente y algunos de sus funcionarios precisó, “tenemos que ir reactivando la economía en Neiva, el año pasado a diciembre nos entregaron una Neiva la segunda del país con más pobreza extrema, con cifras de 15.2% de desempleo, hoy tenemos un panorama bastante difícil, somos los primeros a nivel del país en desempleo con 25.8% por encima de la media nacional, aunque todas las regiones presentan un alto índice, nosotros somos los primeros porque esto es un coletazo de lo que estamos viviendo, es algo que poco a poco hemos venido queriendo atacar, ese desempleo con medidas importantes, que de una u otra forma debido al momento que estamos viviendo pues necesitamos mejorar, poco a poco y paulatinamente, seguramente van a bajar esas cifras; pero necesitamos también generar condiciones para que no nos contagiemos y por eso, si es importante salir guardar las medidas necesarias de acuerdo a los protocolos”, precisó.

Además, lamentó la decisión del Gobierno Nacional al no permitirle reactivar otros sectores importantes de la economía. “Si a mí me permitiera el Gobierno trabajar y tomar realmente decisiones que no me acarré sanciones yo ya había decidido otras cosas, ahí están las consecuencias de tener uno todo el tiempo que estar sometido a unas reglas de juego, cuando cada municipio, cada ente territorial puede tomar sus propias medidas, de acuerdo a lo que se está manejando en los porcentajes o cifras de coronavirus que se está viviendo. Por ejemplo hoy, Neiva tiene 142 casos hoy, pero el 56% se han recuperado”, puntualizó el mandatario.