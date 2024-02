Alcalde de Neiva, Germán Casagua, evidenció posibles incumplimientos en el contrato del PAE

Una visita técnica a la Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres Parra, por parte de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Germán Casagua, permitió evidenciar posibles falencias en la prestación del servicio de alimentación escolar.

Después de algunas denuncias recibidas en la secretaría de Educación, el alcalde de los neivanos decidió realizar una visita sorpresa para evidenciar la situación actual de los insumos que se usan para preparar los alimentos de los niños.

La veeduría estudiantil y las denuncias oportunas, permitieron evidenciar que en esta institución educativa de la comuna Dos de Neiva, así como en muchas otras, es imperativo el apoyo de la comunidad para vigilar la correcta ejecución del Plan de Alimentación Escolar, PAE.



Lo que se encontró:

En medio de la visita, el alcalde constató que las denuncias por parte de los padres de familia y de los estudiantes eran reales.

Alimentos como cebollas y plátanos, dispuestos para el PAE no se encontraron aptos para el consumo humano. Con preocupación e indignación, el alcalde le manifestó al supervisor, “Ustedes nos tienen que garantizar la calidad, yo creo que para eso no hay excusa». Aquí no es que ustedes depositen la responsabilidad sobre la persona encargada de la manipulación de alimentos. Si usted es el supervisor, usted tendría que estar encargado de esto. El contrato establece que ustedes no pueden almacenar alimentos de semanas anteriores”.



Otra de las irregularidades que se encontró fue que no estaban haciendo el jugo con leche, como indica el contrato, sino con agua, asimismo, en medio de la visita, también se logró constatar que el gramaje establecido en la minuta, no coincidía con el de las raciones que se le estaban entregando a los niños, niñas y adolescentes focalizados para recibir el PAE.

El alcalde de los neivanos, Germán Casagua Bonilla, seguirá realizando la veeduría del Plan de Alimentación Escolar, haciéndole la invitación a la comunidad estudiantil y a los padres de familia a que realicen el seguimiento constante de las raciones alimenticias que se le entregan a los menores en los colegios.