Airbnb apoya a WWF con 300 mil dólares para proyectos de sostenibilidad social y ambiental

La contribución busca ayudar al desarrollo de proyectos de Turismo Sostenible en el país enfocados en los departamentos de Nariño y Guainía.

El aporte también contribuirá en la mejora de la infraestructura para turismo de naturaleza y brindará oportunidades y competitividad en la región mediante acciones de fortalecimiento de capacidades para las comunidades y el mejoramiento de sus medios de vida a partir del uso sostenible y la conservación de su territorio.

Airbnb anunció hoy el aporte por 300 mil dólares concedido a WWF[1] Colombia para apoyar el trabajo en pro del turismo sostenible y la conservación de la naturaleza en el país. Esta contribución hace parte de los cerca de 10 millones de dólares del Fondo Comunitario de Airbnb que están siendo concedidos a más de 20 organizaciones en 19 países de las cuales 6 pertenecen a América Latina (México, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, y la región del Caribe) y trabajan por la protección del planeta, el medio ambiente y las comunidades.

En Colombia, estos recursos serán usados para apoyar los esfuerzos de WWF en proyectos con impacto ambiental y social: el emprendimiento de Turismo Científico y de Naturaleza que se desarrolla en el piedemonte andino costero nariñense, y las iniciativas de turismo comunitario en el Sitio Ramsar ‘Estrella Fluvial Inírida’, en el nororiente del departamento de Guainía (municipio de Inírida) y al sureste del departamento de Vichada (municipio de Cumaribo).

Ambos procesos contribuyen a la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades locales en paisajes de gran riqueza natural y cultura. El piedemonte andino costero nariñense forma parte de la zona de transición entre el Chocó y Los Andes y es territorio de comunidades indígenas, campesinas, y afrodescendientes. Por su parte, el Sitio Ramsar ‘Estrella Fluvial Inírida’ se destaca por la confluencia de cinco ríos de gran importancia y es uno de los sistemas hídricos mejor conservados del mundo.

El aporte de Airbnb contribuirá a los esfuerzos de WWF y otros aliados para mejorar la infraestructura de los sitios destinados al turismo de naturaleza, como senderos de acceso y alojamiento para recibir a los visitantes que buscan una inmersión sostenible en la selva, promover los servicios que ofrecen las comunidades, brindará oportunidades y aportará a mejorar la competitividad en la región mediante el fortalecimiento de sus capacidades y el mejoramiento de sus medios de vida a partir del uso sostenible y la conservación de su territorio.

“Creemos que el turismo sostenible es el futuro y estamos orgullosos de nuestra alianza con WWF para proteger la biodiversidad y la vida silvestre locales, apoyar los esfuerzos de conservación que ya han iniciado en las comunidades que más lo necesitan y conectar a la comunidad de Anfitriones y Huéspedes con iniciativas de sostenibilidad que pueden proteger nuestro planeta. Estamos encantados de añadir la resiliencia del turismo como un componente importante de la sostenibilidad a través de nuestro trabajo, confiamos en que los donativos apoyarán a las comunidades locales en la preservación del patrimonio natural y cultural de los países para las futuras generaciones.”, mencionó Aleksandra Ristovic, Líder Regional de Iniciativas de Políticas Públicas para América Latina de Airbnb.

“Desde WWF estamos seguros de que una de las principales estrategias para lograr una conservación efectiva de la naturaleza, es el uso sostenible de la biodiversidad y la generación de oportunidades económicas que impacten en el mejoramiento de la calidad de vida y la generación de ingresos de las comunidades locales, fomentando y fortaleciendo iniciativas de bajo impacto como las de Turismo Sostenible que se desarrollan en ecosistemas estratégicos. En Airbnb hemos encontrado un aliado en el que confluimos sobre el mismo interés, lo que nos ha permitido fortalecer el apoyo a algunas de estas comunidades indígenas que cuidan y encuentran en sus territorios la forma de desarrollar sus medios de vida en armonía con el ambiente. Por esta razón, hoy estamos complacidos en contar con el apoyo del Fondo Comunitario de Airbnb, que suma grandes esfuerzos que se hacen en nuestro país por la conservación”, mencionó Luis Germán Naranjo, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia.

Durante el 2021, año inaugural del Fondo Comunitario, Airbnb distribuyó subvenciones a más de 150 organizaciones centradas en el alivio de COVID-19, el empoderamiento económico y la educación a medida que se trabajaba para hacer frente a las necesidades sin precedentes provocadas por la pandemia. Muchas de estas organizaciones han compartido desde entonces cómo la financiación ha repercutido en sus comunidades durante el último año.

