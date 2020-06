Administración Municipal llegó a San Luis a brindar garantías para cosecha cafetera

El Alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón envío una comisión al corregimiento de San Luis, con el fin de resolver inquietudes relacionados con la cosecha cafetera.

Funcionarios de la Administración Municipal Primero Neiva, siguiendo las instrucciones del Alcalde Gorky Muñoz Calderón, se desplazaron hasta el corregimiento de San Luis, con el propósito de conocer sus necesidades y buscar soluciones inmediatas que permitan garantizar la recolección de la cosecha cafetera.

“El Alcalde de Neiva, el doctor Gorky Muñoz designó una comisión para que se desplazaran hasta el corregimiento de San Luis, con el fin de atender inquietudes de la comunidad, relacionada con la recolección de la cosecha cafetera…en esta visita se llevó a cabo una reunión con líderes de la comunidad, quienes plantearon su preocupación por la pandemia del COVID-19 y quienes han decidido establecer unos puestos de control con el fin de garantizar el confinamiento y cumplimiento del decreto de medidas establecidas por la administración. De la misma manera, caficultores manifestaron su preocupación, por la falta de recolectores en la zona, situación que les puede poner en riesgo su cosecha cafetera”, dijo Olga Lucia Monje Álvarez, Secretaria de Gobierno del Municipio de Neiva.

Esta comisión estuvo integrada por la secretaria de gobierno, Olga Lucia Monje Álvarez, la Jefe de la Oficina de Paz, Esmith Duarte Cano, el Director de Medio Ambiente, Octavio Cante; una representante de la Secretaría de Salud, uniformados de la fuerza pública, integrantes del Ejército Nacional y Policía Nacional, además, de una comisión encargada de la desinfección del casco urbano del corregimiento.

Acuerdos

Tras la reunión, se logró llegar a un acuerdo entre las partes, pese a dos posiciones presentes entre los habitantes. Por un lado, quienes solicitaban el ingreso de recolectores de café, para no dejar perder la cosecha; y por otro, quienes se oponían al ingreso de personas a la zona por el miedo al contagio del COVID-19, pues hasta el momento este corregimiento no tiene casos de esta pandemia.

“Luego de un proceso de concertación, se logró determinar que el ingreso de recolectores a la zona se hará previo al cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y en coordinación con la Federación Nacional de Cafeteros, de la misma manera, la comunidad acompañará este proceso de verificación de cumplimiento de los protocolos y de esta forma mitigar el riesgo de contagio”, precisó la funcionaria.

Resaltó además, que la fuerza pública viene haciendo presencia en esta zona garantizando a la comunidad el libre desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus funciones, «vale la pena resaltar que la comunidad ha entrado en pánico a raíz de la situación que genera la pandemia el COVID-19 y es por eso que han tomado la decisión de establecer unos puestos de control al ingreso del corregimiento…la Administración garantiza el acompañamiento de todos y cada uno de estos procesos y de la mano y articulados con la fuerza pública”, indicó.

Por su parte, Esmith Duarte Cano, Jefe de la Oficina de Paz y Derechos Humanos explicó que tras este acuerdo, “…se permitió el ingreso de 120 recolectores de café, que van a estar por un periodo máximo de dos meses en la región, bajo todos los estándares del Comité de Cafeteros y la comunidad. La Oficina de Paz y Derechos Humanos del Municipio de Neiva, acompaña todos estos espacios de articulación y de concertación con las comunidades, porque la oficina debe garantizar los derechos de cada uno de los conciudadanos del municipio de Neiva”.

Opiniones

Yamile Molano, corregimiento Aipesito, vereda el Triunfo, finca la Ilusión

“La problemática de nosotros inició con el COVID-19, porque es la primera vez que tenemos una emergencia en la región, afectados porque como vereda El Triunfo es una de las veredas más cafeteras del corregimiento de Aipecito, preocupada porque no tenemos mano de obra para recolectar el café y pidiendo que la Administración Municipal mediara con los presidentes de junta y algunos delegados para que nos permitieran de alguna manera legal y con todos los protocolos de bioseguridad, el ingreso de recolectores de café para que la cosecha no se pierda, porque la cosecha está en el pico más alto y de eso dependemos muchas familias del corregimiento.”

Jhon Henry Narváez, Presidente de la Asociación de Juntas del Corregimiento de San Luis

“Las conclusiones por parte de la Alcaldía es que se comprometen a apoyarnos en todos los protocolos de seguridad y de bioseguridad con el personal que va a ingresar; las conclusiones y compromisos de los cafeteros es que se encargan de organizar el tema de los cafeteros…me da tristeza que todo este proceso que hicimos se fue abajo, me queda esa incertidumbre de que hicimos un proceso y que hasta hoy gracias a Dios no tenemos un caso, gracias a todo esto y al esfuerzo que todas las personas de estas comunidades hicieron, le restringimos el ingreso a las personas que no sabemos quiénes son, ni para dónde van, los hacemos por la seguridad de nosotros y para mitigar el contagio esta pandemia.”