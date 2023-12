«Administración de Gorky Muñoz, no ha entregado información completa»: Germán Casagua

El alcalde electo de la ciudad de Neiva, Germán Casagua Bonilla, en rueda de prensa para medios de la ciudad, fue enfático en expresar el oscuro panorama, con los resultados entregados en el empalme entre el gobierno saliente de Gorky Muñoz Calderón y la nueva administración.

Casagua fue reiterativo en decir que a la fecha no se ha entregado información completa en las distintas dependencias y aunque el empalme no termina aún, los resultados positivos son nulos.

Habló sobre el estado del Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP, Las Ceibas Empresas Públicas, las deudas de Hacienda a las distintas carteras con los bancos y las cuentas de cobro por pagar a los cientos de contratistas del Municipio.

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO – SETP

1. Debido al incumplimiento del Municipio el Gobierno Nacional, congeló los recursos para el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP, por valor de $127.000.000.000 CIENTO VEINTISIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. Con fundamento en el artículo 172 del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026”.

“ (…) la Entidad Territorial certifique la entrada en operación de por lo menos el 60% de las rutas del respectivo sistema de transporte público, las cuales deberán contar con el sistema de gestión y control de flota y el sistema de recaudo centralizado en funcionamiento”.

• Para dar cumplimiento a lo que requiere el Gobierno Nacional, para la entrada en operación, se necesita aproximadamente DIECISIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($17.000.000.000), requeridos para el sistema de gestión y control de flota SGCF, el sistema de recaudo centralizado en funcionamiento SRC y el sistema de información al usuario SIU”.

• Realizar Gestión ante el Gobierno Nacional para que nos descongelen y poder así dar cumplimiento al artículo 17 del Plan Nacional de Desarrollo.

2. El Municipio de Neiva le adeuda por concepto de indexación al Sistema Estratégico de Transporte Publico “SETP” VEINTISIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($27.000.000.000).

3. Actualmente el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, ordenó el embargo y retención de los dineros de las cuentas corrientes, de ahorro, CDT o cualquier título bancario o financiero que posea el SETP, por valor de DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2.600.000.000)

SECRETARÍA DE GOBIERNO

4. Respecto del Contrato de Obra referente a la construcción de la Unidad Permanente de Justicia – UPJ, solicitamos información del por qué no se utilizaron los recursos del crédito de los 60.000 millones, el cual se autorizaba la utilización de los mismos para su terminación. Sin embargo no se explicó por parte de la administración municipal el motivo, ni tampoco se allegaron los documentos solicitados.

De este contrato se suministró la siguiente información:

• No cuenta con la certificación de la norma RETIE por parte de la Electrificadora del Huila

• No cuenta con los procesos y convenios tendientes a la puesta en funcionamiento del proyecto.

• No cuenta con la apropiación de recursos para la correspondiente dotación

5. En el actual Centro de Detención Transitorio de personas privadas de la libertad (antiguas bodegas de Alpina), el porcentaje de hacinamiento es del 130% aproximadamente; se presenta una violación sistemática de los Derechos Humanos de los detenidos por las condiciones sanitarias, climáticas y de salubridad en las que se encuentran.

6. No entregaron un inventario actualizado de las cámaras del Circuito Cerrado de Televisión del Municipio y del número total de alarmas comunitarias; tampoco suministraron detalle de los datos de ubicación, funcionamiento, tecnología, etc.

7. Respecto a la implementación del Plan Maestro de Espacio Público, la Dirección de Espacio Público no entregó ningún tipo de documento o plan operativo, donde se pueda verificar el avance en términos de programas, proyectos, actividades, metas e indicadores.

8. No se entregó la información de los procedimientos y otorgamiento de las casetas de la carrera quinta entre calles 21 y 25 y del cumplimiento de orden de la acción popular que obliga a la Administración Municipal para su reubicación.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E INCLUSIÓN

9. Los Centros Vida de Manzanares, La Rebeca y Pal común, a la fecha no se encuentran habilitados ni certificados por la Secretaria de Salud de conformidad con la Ley 1315 de 2009 y la resolución 055 de 2018, emitida por el ministerio de salud.

SECRETARIA DE EDUCACION:

10. En el cuatrienio la actual administración, no logró avance alguno, ni significativo en términos de cobertura y calidad educativa, en razón a ello la matrícula pública descendió (6.8%) al pasar de 53.069 en 2021 a 49.857 en 2023, lo más grave de la situación es que se disminuyen los recursos asignados por concepto de funcionamiento y el pago de la planta docente del personal adscrito a la Secretaría de Educación del municipio de Neiva. Es decir, existe un alto riesgo de disminución de los recursos por concepto de transferencias de la nación para el sector educativo.

11. Las obligaciones inmediatas de las Secretaría de Educación de Neiva, son de $11.560.000.000 representadas en deudas de servicios públicos, seguro de estudiantes, incrementos salariales, contratos ya ejecutados, reliquidación pensional.

12. El Municipio de Neiva, le debe a Ciudad Limpia, más de 1.600 millones, por concepto de servicio de aseo en las instituciones educativas.

13. A pesar de que el Ministerio de Educación Nacional, asignó $14.984.000.000, para la contratación del PAE – 2024, la Secretaría de Educación de Neiva, no logró dejar definido el contrato de alimentación e interventoría en la presente vigencia. Lo que significa que nuestros niños, niñas y adolescentes iniciarían el calendario escolar sin este beneficio.

14. El 86% de los inmuebles de las sedes educativas están afectados por algún factor de estabilidad, a 42 se les debe realizar intervención estructural y a 73 hay que realizarle cambio de cubierta.

15. Por el deterioro del Colegio de Ciudad Jardín, actualmente funciona en un colegio privado (Colegio Gimnasio Moderno) al cual se le pagan ONCE MILLONES DE PESOS MCTE. ($11.000.000). En la presente administración no se realizaron acciones para construir una nueva sede; sin embargo el costo de la nueva sede tiene un valor aproximado de DOCE MIL MILLONES DE PESOS MCTE. ($12.000.000.000).

E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

16. No se logró evidenciar soporte documental que garantice la habilitación futura de los servicios proyectados para el Centro de Salud Materno Infantil CAIMI. Así mismo se evidenció el deterioro estructural de las cubiertas del mismo.

SECRETARIA DE SALUD

17. Hay precarias condiciones de los equipos de refrigeración y la infraestructura física del centro de acopio y cuarto frío donde se almacenan los biológicos que hacen parte del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del municipio de Neiva, es decir no se cumple con la cadena de frio. Actualmente existe una amenaza real de que por estas carencias puedan echarse a perder estos biológicos.

SECRETARIA GENERAL

18. Actualmente la Administración tiene un convenio con la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, para dejar en nombramientos 254 cargos del municipio de Neiva. Sin embargo, no se suministró la información del valor del convenio y solo se informó que se han girado $768.000.000.

19. Desde el año 2020, hasta la fecha, se ha incrementado en un 68% los gastos de funcionamiento:

• $73.574.008.707,72 en el año 2020

• $83.580.470.605, en el año 2021

• $98.567.375.845, en el año 2022

• $123.895.465.455 en el año 2023

20. Existe un sobredimensionamiento de cargos en la planta de personal del 38%, pasando de 564 cargos en el 2020 a 781 cargos en el 2023, es decir, 217 nuevos cargos.

ESIP

21. La ESIP, nos informa que en el proceso de modernización no se dio cumplimiento total al RETILAP, bajo el argumento que ningún alumbrado en Colombia podría cumplirlo en razón a la vetustez de las redes eléctricas, las cuales, según su juicio, fueron diseñadas para llevar energía a los predios urbanos (casas y edificaciones) y no iluminación a las calles.

22. La remuneración al prestador de la actividad de AOM del SALP de Neiva, AMERICAN LIGHTING S.A.S Y AGM DESARROLLOS S.A.S, se viene realizando a pleno, tanto en el CAOM, como en el CINV, sumado a que dichos costos, fueron calculados a los máximos permitidos por la resolución CREG 123-11, y no, a unos costos razonables y mediados por la eficiencia del sistema, poniendo en serio riesgo, por una parte, el equilibrio financiero del SALP, y como consecuencia, la viabilidad financiera de la ESIP en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en razón a que, calculados a la tasa máxima, y reportados por la interventoría al máximo nivel de eficiencia.

23. El municipio, no controla de manera independiente a los prestadores a través de una Interventoría propia, la cual se realiza mediante el contrato interno 001 de 2021, situación que no es desde ningún punto de vista conveniente desde la perspectiva del control fiscal, dado que la ESIP se presenta como juez y parte, y el encargado de vigilarlos, auditarlos y exigir calidad en el servicio, es prácticamente un subalterno.

24. Se entregó la operación del catastro Multipropósito por un plazo de 15 años a la ESIP, el Municipio pagará 90.000.000.000 mil millones a la ESIP por concepto de Formación y Actualización Catastral con enfoque Multipropósito; adicional de los valores cuyas cifras no serían inferiores a los 92.300.000.000 por concepto de Conservación del Catastro Multipropósito y 35.200.000.000 por concepto de Plataforma tecnológica y Soporte Técnico, en total se proyecta un pago a esta empresa superior a los $217.000.000.000

Adicional a esto, esta empresa, determinará cuanto se le cobrará a cada Neivano por concepto de impuesto predial; por tal motivo se incrementará ostensiblemente el valor del cobro por dicho impuesto.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

25. La secretaría no cuenta con inventario vial y el estado de la malla vial de la ciudad se recibe así:

• Red vial urbana pavimentada en regular y mal estado: 70% (396 Km)

• Red vial urbana no pavimentada en regular y mal estado:59.6 % (140 Km)

• Red rural en regular y mal estado: 80% (280 Km)

SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD

26. No se presentó información clara y precisa frente a las adjudicaciones de espacios públicos productivos en el Municipio de Neiva. Ejemplo: Puerto Canoas, espacio adjudicado a 15 años.

27. Después de la visita de campo al proyecto “Construcción de obra de espacio público de la consolidación de la Ruta de la Achira, en el centro poblado de Fortalecillas”. La obra aún no se entrega a la comunidad ni sus espacios públicos productivos y ya presenta daños en su infraestructura.

INTERNACIONALIZACIÓN Y PROYECTOS

28. No existe un documento que certifique quien es el verdadero propietario de la marca PALADAR.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

29. El proyecto de CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL, no cuenta con los estudios técnicos y financieros completos para su ejecución, solo se tiene: Ubicación lote contiguo al PARQUE JARDÍN BOTÁNICO, Estudio de suelos y Estudio de títulos)

30. El Municipio adeuda $13.891.082.582, a la CAM por concepto de POMCA. (Irresponsabilidad).

DESARROLLO RURAL

31. El contrato Construcción de Hornillas Ecoeficientes N. 2769 de 2023 financiado con recursos de regalías, tiene una meta de 290 beneficiarios y de acuerdo con lo informado por el secretario se excluyeron 20 beneficiarios, sin justificación ante el Comité de Priorización y Aprobación de Proyectos con Cargo a Recursos del Sistema General de Regalías.

SECRETARIA DE VIVIENDA

32. De lo proyectado en el “Plan de Desarrollo” para la construcción de 5.800 unidades de vivienda urbanas y 200 unidades de vivienda rurales, la administración no logró la construcción de ninguna de estas.

33. En la Dirección del Banco de Materiales, se han gastado en funcionamiento y nomina aproximadamente un valor de $330.000.000 y tan solo se gestionaron a través de esta dirección $38.000.000.

OFICINA DE PLANEACION

34. La Actual Administración, no surtió el trámite pertinente para la respectiva aprobación del componente ambiental del POT en la CAM, dado que no atendió los requerimientos solicitados por la autoridad ambiental.

SECRETARÍA MOVILIDAD

35. Respecto al patio de Agapitos, ubicado frente al terminal de transportes; el contrato Terminó en octubre de 2022, desde la fecha el particular es quien está a cargo de los vehículos que están en dicha propiedad – NO DEJAN INGRESAR PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR.

36. En la Secretaría de Movilidad no existe un inventario real entre lo que tienen referenciados en el sistema de los vehículos y los que están en los patios que tienen a su cargo por concepto de inmovilizaciones.

TIPO DE VEHICULO REGISTRO SECRETARÍA MOVILIDAD EVIDENCIA COMISION DE EMPALME DIFERENCIA

MOTOS 6.156 4.825 1.331

CARROS 763 337 426

En conclusión, existe una diferencia de 1.757 vehículos que están en el sistema, pero no están en físico.

37. La Central Gestión De Tráfico y Red Semafórica del Municipio de Neiva:

De 70 CONTROLADORES DE TRÁFICO, 27 no están conectados; El Sistema de CÁMARAS TRAFICAM, no se encuentran conectadas y enlazadas al sistema operativo, por lo tanto, NO operan de la manera correcta; De las 5 CÁMARAS PTZ, NO están Operando; de los 4 PANELES DE MENSAJERÍA VARIABLE 3 no funcionan.

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS

38. No se recibió información de la ejecución y cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR, para el año 2022.

39. De acuerdo al Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR, para el año 2021 se tiene un incumplimiento de la inversión del 62% en la ejecución de la inversión en acueducto.

40. De acuerdo al Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR, para el año 2021 se tiene un incumplimiento de la inversión del 40% en la ejecución de la inversión en alcantarillado.

41. El año 2022 cerró con una utilidad operacional de -3.682 millones de pesos.

42. El estado de la deuda supera los 24.000 millones de pesos.

43. En el cuatrienio se realizó un incremento de la planta de personal en un 50%.

44. En ejecución existen contratos por valor aproximado de 43.000 millones de pesos. No se entregó información que evidencie el estado y avance de los mismos.

45. Actualmente la PTAR de Neiva se encuentra sin aprobación de estudios y diseños por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ni tiene licencia aprobada por parte del ANLA Autoridad Nacional de licencias ambientales:

• Diseño del dique de la PTAR a nivel de detalle en su fase de factibilidad

• Dseños de las vías de acceso a nivel de detalle, incluyendo plan de contingencia

• Diseños y aseguramiento eléctrico de PTAR

• Estudios y diseños de alternativas para la disposición de lodos:

• Estudios y análisis de no interferencia de la PTAR con el cono de aproximación del aeropuerto de Neiva

• Estudios de hidrología – AVR, en escala local con su respectiva ingeniería de detalle, considerando la represa hidroeléctrica El Quimbo.

SECRETARÍA HACIENDA

• El municipio de Neiva, ha venido operando sin cumplimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja, lo que ha conllevado a una improvisación fiscal sobre el manejo de los recursos públicos y el correspondiente pago oportuno frente a los compromisos adquiridos.

• El estado actual de la deuda del municipio asciende a la suma de 97.802 millones de pesos.

• Para la vigencia 2024 se deberá atender el servicio de la deuda interna con pagos que suman 22.000 millones de pesos; adicionalmente hay un crédito de tesorería por la suma de 15.000 millones, de los cuales, 12.000, se deberán pagar también en la vigencia 2024, es decir, en total se deberán pagar más de 34.000 millones de pesos en deuda en la vigencia 2024. Es importante precisar que no hay provisión presupuestal para entender este crédito en la vigencia 2024.

• No existe en el presupuesto 2023, ni el presupuesto 2024, provisiones para el pago de la Liquidación del personal de libre nombramiento y remoción saliente, cifra que está por encima de los 7.000 millones de pesos, incrementando aún más el déficit fiscal que se deberá asumir en la vigencia 2024.

• Aún hay cerca de 1.200 millones de pesos pendientes de pago de reservas y cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2022, y 2.000 millones de pesos de pasivos exigibles vigencias expiradas.

• En el presupuesto 2024 hay proyectado 7.900 millones para pagar compromisos; sin embargo, lo que tendríamos que pagar por concepto de cuentas podrían superar los 40 mil millones de pesos, representando un gran riesgo de desequilibrio fiscal y de inversión 2024.

• Existe un riesgo de que el municipio de Neiva pierda la categoría por el incumplimiento de la Ley 617 de 2000, debido al bajo recaudo y altos gastos de funcionamiento que deja la saliente administración. Por lo tanto implementaremos un programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, que nos otorga la Ley mencionada.

• Existen embargos a cuentas del municipio por sumas superiores a los 9.000 millones de pesos, incluida la última medida por 6.000 millones de pesos por pasivos pensionales de ferrocarriles de Colombia.

• Existen recursos que eran de destinación especifica y que fueron objeto de traslado por excedentes de liquidez para cubrir otros compromisos por valor de 15.200 millones de pesos y que están pendientes por reintegrarse a 31 de diciembre derivados de las resoluciones 026, 091,138 y 143 de 2023, lo que supone un enorme peso fiscal al cierre de vigencia frente a los demás compromisos y proyecciones, y en caso de no reintegrarse, incrementar el déficit fiscal, adicional al estudio legal de dichos movimientos.

• Existe cartera en riesgo de prescribir por la suma superior a los 62.000 millones de pesos.

• No existe provisión presupuestal suficiente para atender los procesos judiciales en contra del municipio que suponen pasivos contingentes cuyo valor probable supera la suma de 79.000 millones de pesos.

• La administración saliente recibió la entidad con calificación de riesgo con perspectiva estable y la entrega con perspectiva negativa, según la calificadora de riesgo Fitch Ratings.

