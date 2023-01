Actor de la serie Merlina, acusado de abuso sexual

Percy Hynes White, es el actor de 21 años, que interpretó a ‘Xavier’, en la popular serie ‘Merlina’. Ahora, luego de su salto a la fama, se está viendo involucrado una gran polémica.

Percy, está siendo acusado por varias chicas, de abuso sexual. Una chica compartió en redes sociales su historia y la de su amiga. La chica llamada Aries Brunelle, asegura que el actor, junto con sus amigos, eran muy conocidos en Toronto, cuando tenía 15 años, por acostumbrar hacer fiestas para manipular a las chicas y tener sexo con ellas.

Luego de que la chica hiciera pública su historia, más mujeres defendieron la historia de Aries y compartieron sus experiencias: “Hace un tiempo estuve cerca de un abusador porque fui engañada, manipulada verbal y mentalmente, y abusada durante años por un hombre llamado Brycen Davidson, que era amigo cercano de Percy White en ese momento. Quiero disculparme con aquellos a los que desacredité en ese momento, estaba sola y herida”, dijo una mujer.

“Dejó que me violaran (Percy) en el sótano y luego se preocupó fue porque la Policía, no por mí”, expresó.

