8.600 comparendos de movilidad han sido impuestos durante lo que va de cuarentena en Neiva

Los operativos se mantendrán para generar respeto y cultura hacia las normas de tránsito.

Aunque preocupa el incremento en los comparendos de tránsito durante esta época de confinamiento, 8.607 en total, y los 4.444 vehículos inmovilizados a la fecha, la Secretaría de Movilidad de Neiva, en cabeza del secretario Elberto Garavito Vargas, continuará con los operativos de control que se vienen realizando en toda la ciudad, para generar respeto hacia las normas de tránsito y cultura en la movilidad.

“La Secretaría de Movilidad viene realizando todo lo referente a los controles operativos, no sólo dentro de la ciudad, sino también en las periferias y alrededores para el control de transporte intermunicipal, asimismo, dentro de la ciudad se están realizando los puestos de control que han sido rotativos, van siendo rotados durante el día y viene arrojando cifras que no son alentadoras, en el sentido que las personas no acatan realmente las normas como es debido, pero ese es nuestro trabajo, pero eso es lo que nos toca realizar por mantener el control”, dijo Elberto Garavito Vargas, Secretario de Movilidad del Municipio de Neiva.

Según el funcionario, los neivanos no les gusta cumplir las normas de tránsito establecidas por los Gobiernos Nacional y Municipal, que buscan cuidar la integridad y vida de cada persona.

“Estos controles se vienen haciendo alrededor de toda la ciudad y se seguirán haciendo, así que pedirle a la comunidad que realmente salga a lo necesario, cumpliendo el pico y cédula, directriz del señor Alcalde, que nosotros estamos prestos para seguir aportando en lo que es el control de la ciudad, pero también estamos tratando de no solo sancionarlos sino también de llegarles con todo el tema educativo, para que empecemos a respetar las normas de tránsito y todas las directrices del Gobierno Nacional y sobre todo el Gobierno Municipal en cabeza del Alcalde Gorky Muñoz Calderón”, precisó el funcionario.

Por otra parte, les recordó a los ciudadanos que en los vehículos (motocicleta y carro particular) solo se puede movilizar una persona, y quien sea sorprendido infringiendo esta norma nacional será sancionado.

“A nivel nacional existe un lineamiento de que solamente se puede realizar las actividades efectuadas una persona, la cual se puede movilizar en su vehículo, esto es tanto para vehículo automotor y motocicleta, solamente puede circular una persona por vehículo; invitamos a las personas para que evitemos inconvenientes y podamos realizar las actividades de la mejor manera y cumpliendo los decretos nacionales y locales. De igual manera se están haciendo controles y para el transporte público para que cumplan con su capacidad permitida, controles que esperamos sean acatados por todos los cuídanos por el bien de todos”.

Permisos

Por otra parte, el secretario precisó que las puertas de la oficina están abiertas a la ciudadanía, y está otorgando los permisos necesarios y pertinentes para que la gente se pueda movilizar por la ciudad o fuera de esta.

“Nosotros en la Secretaría de Movilidad venimos tratando de aportarle a la comunidad, no solo en los controles, sino también en educación y tratando de darle soluciones a muchas personas que necesitan movilizasen por una u otra razón, hemos tratado de particularizar cada una, constatando cada caso y dando los permisos que requieran para transitar en la ciudad y también en muchos casos para trasladarse dentro del departamento o a nivel nacional”.

Para estas solicitudes también se ha habilitado el correo secretaria.movilidad@alcaldianeiva.gov.co