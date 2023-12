6 Jóvenes talentos recibieron el ‘Galardón Excelencia Juventud Huilense 2023’

El Gobierno Huila Crece y su Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social del Huila, entregaron en una ceremonia los Galardones Excelencia a la Juventud Huilense a los ganadores en el concurso departamental que premia a los ‘Mejores Jóvenes Huilenses’ en seis categorías de Deporte; Arte y Cultura; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Innovación y Emprendimiento; Liderazgo Juvenil; y Trayectoria. Fueron 54 postulados de todo el departamento, y 18 finalistas de entre quienes el público escogió a los galardonados.

Con una emotiva ceremonia que se llevó a cabo en el Salón Los Potros del Centro de Convenciones José Eustasio Rivera, el Gobierno Huila Crece liderado por el ingeniero Luis Enrique Dussán López, y la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social dirigida por Claudia Marcela Maya, exaltaron la labor de los jóvenes huilenses con el “Premio Departamental a la Juventud huilense”, creado e institucionalizado mediante la ordenanza 0057 del 20 de diciembre de 2022, como un reconocimiento al liderazgo juvenil en el Huila, y también como una estrategia de visibilización de procesos juveniles en 6 categorías diferentes: Deporte; Arte y cultura; Innovación y emprendimiento; Medio ambiente y sostenibilidad; Liderazgo; y trayectoria, entregando a cada joven un incentivo económico por valor de tres SMMLV.

Durante el mes de noviembre se realizó la convocatoria pública a la que atendieron 54 postulados para las 6 categorías, seguidamente fueron evaluados por un jurado que mediante acta emitida el 23 de noviembre comunicaron los 18 finalistas, 3 por cada categoría. Finalmente a través de la página www.huila.gov.com.co durante los días del 24 y el 28 de noviembre, 3.040 personas votaron para elegir a los 6 ganadores. Ellos fueron: Oscar Ricardo Lara Trujillo – Deporte; Juan Camilo Hernández Cardoso – Arte y cultura; Claudia Lorena Maná Paredes- Medio ambiente y sostenibilidad; Jhon Anderson Soledad González – Innovación y emprendimiento; Jefferson Pastrana Osorio -Liderazgo Juvenil; Yenifer Nieto Murcia – Trayectoria.



Para el gobierno departamental esta entrega de reconocimientos hace parte del trabajo en la política pública de Juventud, así lo explicó el gobernador Luis Enrique Dussán López. “Esta política de emprendimiento precisamente contempla eso, la formación para el saber hacer y hacer las cosas bien, y abrir escenarios a los jóvenes. Especialmente creo que tenemos un problema como sociedad, creo que no estamos interpretando adecuadamente a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y que tenemos que abrir espacios, abrir escenarios y eso es motivando talentos porque tenemos mucho talento, los talentos artísticos, aquí tenemos en el Huila grandes artistas muy jóvenes, los talentos deportivos, pero también los talentos de la innovación y del emprendimiento».

Asimismo Liliana Vázquez, Asesora de la Gobernación del Huila, se refirió a este reconocimiento. “Esta sinergia institucional nos ha permitido atender a los jóvenes de una manera más directa e idónea llegando a los 37 municipios en su área urbana y rural, con oferta institucional que hoy hace que el programa de juventud haya sido mucho más visible y que además permite un ejercicio como el que hoy nos convoca para visibilizar a los mejores jóvenes huilenses”.

Los galardonados hablan

Por su parte los jóvenes galardonados, manifestaron su agradecimiento y compromiso renovado. Juan Camilo Hernández, Ganador en la Categoría Arte y Cultura, indicó, «hoy hemos formalizado y creado seis escuelas de deporte y cultura, arte, y también tenemos cuatro escuelas de formación en cultura e historia. Y el último gran triunfo que hicimos fue el tema del reinado madre dónde cogimos todos los talentos de los jóvenes y así como centralizamos el San Pedro, pues lo hicimos en la comuna y eso generó en los jóvenes que sepan qué significa ser neivano, qué significa ser huilense, y además que tengan esos espacios de participación. Muchas gracias a ustedes y ahí seguimos trabajando».

Jennifer Nieto, ganadora en la Categoría Trayectoria, dijo, «Agradecerle a la gobernación del Huila, también agradecerle a la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión por visibilizar y reconocer el trabajo que nosotros los jóvenes del departamento hemos hecho a través de las diferentes categorías que tiene este galardón. Desde que terminé mi carrera universitaria he querido transformar y aportar un granito de arena a esta sociedad».



El joven Jeferson Pastrana, ganador Categoría Liderazgo Juvenil, explicó un poco sobre su labor que lo hace merecedor de este premio. «Nace una necesidad a medida que yo me iba convirtiendo en un ganadero chiquito de las dependencias climáticas que estaban sufriendo los ganaderos de todas las veredas aledañas a San Francisco, y empecé una producción de silo de sorgo dulce que es una nueva semilla que está generando Agrosabia y otras entidades argentinas que genera unos costos de producción más bajos”.

Igualmente Óscar Ricardo Lara, ganador Categoría Deporte, manifestó, «Muchísimas gracias a la gobernación del Huila, al señor gobernador, mi emprendimiento como tal, es mi grupo de deportistas en torno al voleibol, hace 2 años me gradué y me fui al municipio de La Argentina, y empecé a invertir el tiempo de ocio en el vólibol que es lo que me apasiona. Éramos muy poquitos, entonces empecé a integrar niños de colegio de 12 a 15 años y cuando me di cuenta ya éramos muchísimos».

También Claudia Lorena Mana, ganadora Categoría Medio Ambiente y Sostenibilidad, afirmó, «Agradecida con Dios por esta oportunidad que me da de ganar, de trabajar por nuestro medio ambiente que es una prioridad en estos momentos, con este reconocimiento me comprometo a seguir trabajando por nuestro medio ambiente porque sé que vale la pena soñar y luchar por una patria donde nuestra fauna y flora se considere un bello patrimonio nacional».



Finalmente, John Anderson Soledad, ganador en la Categoría Innovación y Emprendimiento, expresó con emotividad su agradecimiento. “Desde el 2016 he gestionado proyectos como Siguioty, que es un sistema que une la ecolocalización, sensores de ultrasonido y el sistema de inteligencia artificial para desarrollar una herramienta que permita la visualización para las personas invidentes. Soy una persona que ha intentado visualizar al Huila a nivel departamental, nacional, e internacional, como un departamento, que le apuesta la innovación de la investigación porque soy fiel creyente de que el Huila puede ser departamento líder en innovación y en emprendimiento. Muchísimas gracias».

Es satisfactorio para el Gobierno Huila Crece, mantener estos espacios de reconocimiento y apoyo a la juventud, todos los esfuerzos son necesarios para mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes a través de mejores oportunidades y condiciones para que puedan desarrollar su potencial y a su vez aportar significativamente al desarrollo del departamento.