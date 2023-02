5 claves para tener inteligencia financiera durante este 2023

De acuerdo a los resultados del más reciente estudio del Índice de Ánimo Inversionista publicado por tyba, los colombianos manifiestan que no ahorran porque no les alcanza (35%) y porque no cuentan con ingresos suficientes (25%). No obstante, los expertos señalan que el inicio del año es un excelente momento para trazar metas financieras.

Revaluar gastos, ahorrar y tener un fondo de emergencia, son algunas de las recomendaciones que deberían tener en cuenta los colombianos para tener unas buenas finanzas durante este año.

Varios expertos prevén que este año no será nada fácil en materia macroeconómica, situaciones que iniciaron en 2022 seguirán repercutiendo en el 2023, como la alta inflación o el alza de tasas de interés, sumado a los escenarios geopolíticos como la guerra entre Rusia y Ucrania o las políticas “cero covid” aplicadas en China, e incluso, las reformas que están impulsando los gobiernos latinoamericanos. Todo ello, de alguna u otra forma, termina impactando el bolsillo de las personas.

Tanto el Banco Mundial, que proyectó un crecimiento del PIB global en 1,8% para 2023, como el Fondo Monetario Internacional, quien señala que hay un 25% de posibilidades de que crezca menos del 2%, las cifras demostrarían un escenario difícil, que se podría incluso llegar a considerar como el de una posible recesión.

Estos hechos, no dejan de impactar en la economía colombiana, la cual, según los últimos datos registrados por el DANE, la inflación interanual llegó al 13,12% en el 2022; convirtiéndose en una de las más altas en casi 24 años. Pese a esta situación, Valdemaro Mendoza, CEO y cofundador de tyba, la plataforma digital que funciona como un canal de inversión, señala que el panorama actual hay que verlo como una oportunidad, puesto que le permite a las personas reinventarse y construir hábitos financieros saludables.

“Por lo general, en medio de cualquier crisis, siempre hay grandes oportunidades. El desbalance económico llevará a la mayoría de los colombianos a ajustar sus bolsillos, cambiar sus hábitos de consumo y llevar adelante buenas prácticas de ahorro e inversión que le ayudarán a tener un capital de reserva para poder enfrentar cualquier tipo de situación desafiante. Además, es el mejor momento para hablar sobre educación financiera, ya que será el camino para mejorar la calidad de vida de las personas y tomar decisiones inteligentes en sus finanzas personales”, resaltó Mendoza.

Teniendo claro que la educación financiera es la clave para la toma de buenas decisiones, la fintech tyba, el aliado financiero digital que ayuda a las personas a realizar inversiones simples, accesibles y transparentes, elaboró cinco recomendaciones a tener en cuenta para tener una mayor inteligencia financiera durante el 2023:

Evalúa gastos y actualiza presupuesto: La mayoría de personas no tiene presente los gastos “hormiga”, “fantasma” o “vampiro”, y aunque suenen sacados de una película de terror, son reales y pueden llegar a ser terroríficos para las finanzas. Hazte preguntas que te ayuden a identificar estos gastos y tomar alguna acción sobre ellos, tales como: ¿cuántas plataformas de streaming estoy pagando y cuántas uso realmente?, ¿sigo pagando la membresía del gimnasio que dejé de ir hace varios meses?, ¿mis electrodomésticos se encuentran en buen estado o tendré que asumir algún gasto grande este año de reparación?, entre otras.

Por otro lado, sabemos que todo está más caro que hace un año, así que actualiza los valores de gastos fijos de tu presupuesto y todo lo que requiera ajuste. Además, incluye esos gastos que identificaste con las preguntas anteriores para evaluar cuánto podrías ahorrar si empiezas a reducirlos. Armar un presupuesto personal a manera de una hoja de ruta es necesario para tener una buena salud financiera.

Trazar metas en el año: Es importante que te traces metas financieras como si fueran metas personales, por ejemplo: “ahorrar el 10% de mi salario hasta lograr tener 3 meses de salario como fondo de emergencia” o “invertir el 8% de mis ingresos en Fondos de Inversión Colectiva (FIC) todos los meses durante 3 años para cumplir la meta de estudiar en el exterior”. Establecer estos objetivos a largo plazo va ser una forma emocionante de mantener un camino consistente y asegurarse de que el dinero esté trabajando.

Para ello, se deberá tener en cuenta cuáles son los ingresos y egresos, ya que esto nos permitirá manejar un balance y permitirá que se cumpla con los objetivos. De acuerdo con el Estudio del Índice de Ánimo Inversionista publicado por tyba, los colombianos que no ahorran, lo hacen principalmente porque no les alcanza (35%) y porque no cuentan con ingresos suficientes (25%). En ese sentido, trazar metas claras desde el principio del año, deberá ser una prioridad para que logres cumplir tus propósitos del 2023.

Pagar a tiempo las tarjetas de crédito: Algo que le puede afectar enormemente a tus finanzas personales es no pagar a tiempo una deuda de crédito con alguna entidad financiera, puesto que no solo empiezan a correr sobrecostos de intereses por mora, sino que también se ve afectado tu historial crediticio.

Por lo tanto, pagar las deudas de las tarjetas de crédito debe ser una prioridad para no afectar las finanzas y mantenerlas saludables. Una buena técnica para no correr con retrasos es ponerse una alarma de recordatorio de pago unos días antes del plazo límite.

Construir un fondo de emergencia: No solo tenga ahorros para eventualidades sencillas, como arreglar una tubería que se dañó, sino que además tenga la posibilidad de tener un fondo de emergencia que represente de 3 a 6 meses de salario para poder estar preparado frente a una situación más compleja, como una emergencia médica o para un momento de dificultad económica. Ten en cuenta que este fondo solo debe ser utilizado frente a situaciones reales de necesidad, y no para darse algún «gustito». Dinero extra para potenciar tus finanzas personales: Si algo identifica a los colombianos es que suelen buscar ingresos adicionales que complementan su sueldo. Sé inteligente y utiliza este capital para cumplir las metas financieras que te trazaste, como por ejemplo, ahorrar, para luego adentrarse en el mundo de las inversiones, ya que te va a ser de gran utilidad para tus finanzas, puesto que estas soluciones son un excelente vehículo financiero, que posee distintas alternativas, para diferentes tipos de perfiles y tolerancias de riesgo, además, tienen la posibilidad de generar rentabilidades con el tiempo.

Asimismo, tyba recomienda llevar adelante las inversiones de forma diversificada, con activos o vehículos que permitan tener metas de distintos plazos, tener exposición a diferentes países, regiones, sectores, e incluso, que tengan diferentes estrategias de inversión que le servirán para hacerle frente a la inflación y cumplir con sus metas. Algunas alternativas para incluir en el portafolio de inversión son: CDTs, Fondos de Inversión Colectiva, Fondos de Pensiones Voluntarias, Acciones, ETFs, entre otras.