4.000 mercados entregó Comfamiliar en Neiva

En convenio con el municipio de Neiva, la Caja de Compensación Familiar del Huila entregó 4.000 mercados en los supermercados de Neiva.

Luis Miguel Losada Polanco, Director Administrativo Comfamiliar “Con un buen balance se desarrolló en nuestros supermercados de Neiva durante 3 días la entrega de 4.000 kits alimentarios complementarios, a la población vulnerable de la ciudad de Neiva, afortunadamente las personas que se beneficiaron están muy agradecidas con esta ayuda otorgada por la Alcaldía”.

La Caja de Compensación Familiar del Huila definió una logística y un protocolo de bioseguridad adecuado para la entrega de estas ayudas alimentarias.

Graciela Mosquera, Secretaria TIC y Competitividad Neiva “Muy bien organizada la logística y las medidas de bioseguridad de la Caja, además los mercados han salido de buena calidad y los beneficiarios han asistido paulatinamente a reclamarlos durante los días previstos para la entrega”.

Jhon Roberth Vargas Gamboa, Beneficiario “Muy agradecido con el señor Alcalde por estos mercados que nos han llegado en un momento ideal y la logística de Comfamiliar muy bien organizada”.

Andrés Mauricio Suaza, Beneficiario “Me parece una muy buena acción de parte del Alcalde de Neiva, la entrega muy organizada y súper rápida, no me demoré más de 5 minutos”.

Roberto Villareal Sánchez, Beneficiario “Con mucha satisfacción y agradecimiento recibo este mercado para que mi hija me dé de comer ya que presento una discapacidad física y la atención muy buena y no me demoré casi nada”.