3 recomendaciones para solicitar un crédito digital empresarial para el pago oportuno de las cesantías

El próximo 14 de febrero se vence el plazo para cumplir con la obligación que tiene el empleador con sus empleados: pago de las cesantías.

Conocer la situación financiera y en centrales de riesgo, alistar la documentación y analizar condiciones de las opciones del mercado; son las recomendaciones que Sempli le da a los empresarios que están buscando en este momento recursos para cumplir con el pago de las cesantías de sus trabajadores.

En los próximos días se vence el plazo para cumplir oportunamente el pago de la primera responsabilidad del año que tiene el empleador con sus colaboradores: la consignación de las cesantías y sus intereses.

El principal riesgo de las empresas que no pagan las cesantías antes del 14 de febrero es la sanción moratoria, es decir, el pago de un día de salario del empleador por cada día que se tenga de retraso en la consignación de las mismas. Así que será clave contar con los recursos disponibles para cumplir con esta responsabilidad dentro de la fecha establecida y así evitar sanciones que afecten las finanzas de la compañía.

Lo que desconocen los empresarios es que hay opciones como las entidades de financiación alternativa que permiten acceder a esos recursos, de una forma ágil y sin necesidad de salir de casa.

“Para acceder a un crédito digital, y aprovechar las ventajas de flexibilidad y agilidad, para cumplir con el compromiso de pago de las cesantías, es necesario principalmente ‘organizar la casa’; con esto me refiero a que la información debe estar al día, como: pagos de seguridad social, nómina, impuestos, proveedores, etc. No solo al día si no, con una administración eficiente; así la compañía contará con la información para acceder, con mayor probabilidad, a los recursos del sistema de crédito tradicional o alternativo” asegura, Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli.

Las fintech o entidades de financiación alternativa permiten a los empresarios acceder a un crédito digital para cumplir oportunamente con el compromiso. En este caso Sempli, la fintech líder de la categoría de crédito digital para micro y pequeña empresa se acomoda a las necesidades de los empresarios, ya que la flexibilidad y agilidad en cuanto a tiempos son la base del servicio, así como la facilidad y sencillez del proceso de solicitud y desembolso; y además cuenta con estructuras transparentes, de garantías y sin costos ocultos.

Desde la premisa de generar bienestar y salud financiera para los empresarios colombianos Sempli consolidado las cuatro recomendaciones que todo empresario debe tener presente si está necesitando en este momento recursos para el pago de las cesantías:

Alistar la documentación: El tiempo apremia, así que tener previamente organizada la documentación financiera y empresarial permitirá que el desembolso sea rápido y así el empresario pueda cumplir con el pago oportuno de las cesantías (fecha límite 14 de febrero de 2023).

Analizar condiciones de las opciones del mercado: Analizar y revisar las características y las condiciones del servicio que ofrece la entidad con la que se está trabajando la solicitud. Es ideal buscar entidades que sean transparentes y claras en la información sobre el crédito. Hoy en día que una entidad ofrezca $0 costos adicionales, fees, comisiones o tasas de interés variable, son beneficios que le suman al empresario en la toma de decisión.

Conocer la situación financiera y en centrales de riesgo: Tener conciencia y comunicar transparentemente la situación en centrales de riesgo, así como la información financiera de la empresa y sus accionistas, será de gran ayuda para asegurarse de tener una respuesta oportuna y positiva frente a la solicitud de crédito.

Siguiendo estas recomendaciones, es muy probable que las entidades financieras acepten una solicitud y así poder acceder a los recursos que la empresa necesita para pagar oportunamente las cesantías.